iPhone Air kommt mit Doppel-Kamera und neuer Farbe

Im kommenden Frühjahr soll die neue Generation von Apples iPhone Air vorgestellt werden. Das neue Modell soll im Gegensatz zum Vorgänger mit einem Kamera-Array mit zwei Linsen kommen, eine davon mit Ultraweitwinkel. Beide Kameras sollen Bilder mit 48 MP schiessen. Im Inneren soll ein A20 Pro Chip auf 2nm-Technologie arbeiten. Die Informationen zur angeblichen neuen Ausstattung sind dem aktuellsten Video
des bekannten Leakers Jon Prosser zu entnehmen.
Bei der Aussenhülle setze Cupertino weiterhin auf Titan. Die erwarteten Farben sind Schwarz, Weiss und Gold, die es bereits auch bei der letzten Generation gab. Dazu kommen soll statt einem Hellblau-Ton nun aber die Farboption Lavendel.
Vor allem eine grosse Frage bleibt rund um die kommende iPhone-Generation und damit das iPhone Air noch offen: Wie gross wird die erwartete Preissteigerung ausfallen? Apple
hat jüngst die Preise für Macs und iPads erhöht
– von den steigenden Komponentenpreisen ist auch Apple betroffen. Dass sich das Preisschild von 1000 Franken für das aktuelle iPhone Air halten lässt, ist wohl unwahrscheinlich.
(win)