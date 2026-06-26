cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple erhöht Preise für Macs und iPads
Quelle: Depositphotos

Apple erhöht Preise für Macs und iPads

Apple hat die angekündigten Preiserhöhungen umgesetzt. Teurer werden unter anderem Macs, iPads, Homepod, Apple TV und Vision Pro, während iPhone, Apple Watch und Airpods vorerst nicht betroffen sind.
26. Juni 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Die Preise mehrerer Apple-Produkte wurden nach oben angepasst. Damit setzt Apple um, was CEO Tim Cook vor kurzem bereits angedeutet hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete). Betroffen sind vor allem Macs und iPads, aber auch Homepod, Apple TV und Vision Pro. Für die Schweiz nennt Digitec als Beispiel das Macbook Neo, das neu 679 statt 579 Franken kostet.

Die Preiserhöhungen gelten weltweit, wobei die lokalen Preise je nach Markt, Steuern und Wechselkursen unterschiedlich ausfallen. In der Schweiz sollen sie sich laut Digitec prozentual in einem ähnlichen Rahmen bewegen wie in den USA. Dort steigt etwa das Macbook Neo von 599 auf 699 Dollar (+16.7%), das 13-Zoll Macbook Air von 1099 auf 1299 Dollar (+18.2%) und das 14-Zoll Macbook Pro von 1699 auf 1999 Dollar (+17.7%). Beim iPad erhöht Apple den Preis von 349 auf 449 Dollar (+28.7%), besonders deutlich fällt der Aufschlag beim Apple TV aus, das neu 199 statt 129 Dollar (+54.3%) kostet. Weitere Preisänderungen finden sich in der Übersicht (Bild, unten). Kurzfristig könnten einzelne Händler noch Geräte aus bestehenden Lagerbeständen günstiger anbieten. Sobald diese verkauft sind, dürften die neuen Apple-Preise aber auch im Schweizer Handel ankommen.


Vorerst nicht betroffen sind iPhone, Apple Watch und Airpods. Beim iPhone könnte sich das mit der nächsten Generation im Herbst ändern, da Apple die Preise bei seinem Smartphone normalerweise im Rahmen neuer Modelle anpasst. (dow)
(Quelle: Digitec)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Apple soll für 2027 bereits zweites iPhone Fold planen

 26. Juni 2026 - Unbestätigten Meldungen zufolge plant Apple fürs kommende Jahr bereits die zweite Generation des faltbaren iPhones auf den Markt zu bringen.

Das hat Apple in der Produkte-Pipeline 2026/27

 23. Juni 2026 - Unbestätigten Meldungen zufolge wird Apple im Herbst ein erstes Foldable wie auch die neuen iPhone 18 Max und Max Pro vorstellen, während das Basismodell erst 2027 folgen soll. Zum 20. iPhone-Jubiläum 2027 soll das iPhone dann mit neuem Design aufwarten.

Apple kündigt Preiserhöhungen an

 19. Juni 2026 - In einem Interview erklärte Apple-Chef Tm Cook, dass Preiserhöhungen aufgrund der hohen Komponentenpreise auch bei Apple unausweichlich seien. Was wann wie viel teurer wird, ist aber noch offen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER