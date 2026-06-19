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Apple kündigt Preiserhöhungen an
Quelle: Depositphotos

Apple kündigt Preiserhöhungen an

In einem Interview erklärte Apple-Chef Tm Cook, dass Preiserhöhungen aufgrund der hohen Komponentenpreise auch bei Apple unausweichlich seien. Was wann wie viel teurer wird, ist aber noch offen.
19. Juni 2026

     

Preiserhöhungen seien unausweichlich, erklärte Apple-Boss Tom Cook in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" (Paywall, via "Der Spiegel"). Als Grund führt Cook – wenig überraschend – die rasant steigenden Komponentenpreise an, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist. "Wir tun unser Bestes, um die enormen Kostensteigerungen, die an uns weitergegeben werden, abzufedern, und wir haben versucht, unsere Kunden vor den Erhöhungen zu schützen, aber die Situation ist mittlerweile untragbar geworden", so Cook gegenüber dem "Wall Street Journal".


Angaben dazu, per wann, für welche Produkte und in welchem Umfang die Preise angehoben werden, machte Tim Cook allerdings keine. Man muss wohl mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die nächste iPhone-Generation, die im Herbst vorgestellt wird, teurer als die aktuelle Generation werden wird. In Vergangenheit hat Apple die Preise für die jeweiligen Nachfolger weitgehend gehalten und zum Teil gar gesenkt. Aber auch Produkte, die bereits im Verkauf sind, könnten teurer werden. Bis anhin habe man dank langfristiger Lieferverträge die Preise stabil halten können, so Cook. Das scheint nun nicht mehr möglich. (mw)


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