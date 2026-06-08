Comeback der 8-GB-Notebooks

Die hohen Preise für Speicherriegel sorgen offenbar dafür, dass Notebooks mit 8 GB RAM ein Comeback feiern. Dies, nachdem sich 16-GB-Geräte in den letzten Jahren eigentlich als Standard etabliert hatten und gerade für KI-Notebooks 16 GB RAM das Minimum sind, um die Anforderungen Microsofts an einen Copilot+ PC zu erfüllen. Wie "Tom's Hardware" schreibt
, hätten an der Computex mehrere Hersteller – unter anderem Dell
, Acer
und Microsoft
– neue Modelle vorgestellt, die in der Grundkonfiguration mit 8 GB RAM ausgestattet sind. Losgetreten worden sei die Entwicklung vom Macbook Neo (Bild), das ebenfalls "nur" 8 GB RAM besitzt und bereits jetzt als Verkaufsschlager gilt. Nun lanciert Dell sein Macbook-Neo-Pendant XPS 13 ebenfalls mit 8 GB RAM, das Acer Aspire Go 15, das mit dem neuen Snapdragon C bestückt sein wird, soll Gerüchten zufolge ebenfalls mit 8 GB starten, und auch der neueste Surface Laptop von Microsoft soll mit 8 GB erhältlich sein. Damit schaffen es die Hersteller, trotz hoher Komponentenpreise die Einstiegspreise für die Notebooks einigermassen tief zu halten.
(mw)