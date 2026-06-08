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Comeback der 8-GB-Notebooks
Quelle: Apple

Comeback der 8-GB-Notebooks

Die hohen Speicherpreise sorgen dafür, dass auf dem Markt vermehrt wieder Rechner angeboten werden, die mit 8 GB RAM konfiguriert sind.
8. Juni 2026

     

Die hohen Preise für Speicherriegel sorgen offenbar dafür, dass Notebooks mit 8 GB RAM ein Comeback feiern. Dies, nachdem sich 16-GB-Geräte in den letzten Jahren eigentlich als Standard etabliert hatten und gerade für KI-Notebooks 16 GB RAM das Minimum sind, um die Anforderungen Microsofts an einen Copilot+ PC zu erfüllen.

Wie "Tom's Hardware" schreibt, hätten an der Computex mehrere Hersteller – unter anderem Dell, Acer und Microsoft – neue Modelle vorgestellt, die in der Grundkonfiguration mit 8 GB RAM ausgestattet sind. Losgetreten worden sei die Entwicklung vom Macbook Neo (Bild), das ebenfalls "nur" 8 GB RAM besitzt und bereits jetzt als Verkaufsschlager gilt. Nun lanciert Dell sein Macbook-Neo-Pendant XPS 13 ebenfalls mit 8 GB RAM, das Acer Aspire Go 15, das mit dem neuen Snapdragon C bestückt sein wird, soll Gerüchten zufolge ebenfalls mit 8 GB starten, und auch der neueste Surface Laptop von Microsoft soll mit 8 GB erhältlich sein. Damit schaffen es die Hersteller, trotz hoher Komponentenpreise die Einstiegspreise für die Notebooks einigermassen tief zu halten. (mw)


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