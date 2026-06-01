Dell und Acer lancieren Alternativen zum Macbook Neo

Apples Erfolg mit dem Midrange-Notebook Macbook Neo bringt Nachahmer aufs Parkett. So hat Dell
seine XPS-Linie, die einst eigentlich für Geräte aus dem High-end-Bereich stand und die vor Jahresfrist gar komplett über Bord geworfen wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete
), für die Lancierung einer Neuauflage des XPS 13 genutzt. Mit dem Gerät adressiert Dell laut Blog "Studierende und Berufseinsteiger" und macht keinen Hehl daraus, dass es mit einem Einstiegspreis von 699 US-Dollar als Alternative zu Apples Macbook Neo positioniert ist. Für Studierende soll das Notebook in den USA sogar ab 599 Dollar erhältlich sein.
Das neue XPS 13 ist laut Dell das bisher dünnste und leichteste Modell der XPS-Reihe. Das Gerät misst 12,7 Millimeter in der Höhe und bringt rund ein Kilogramm auf die Waage. Trotz des niedrigeren Preispunkts setzt Dell auf ein Aluminiumgehäuse und übernimmt zahlreiche Ausstattungsmerkmale aus den teureren XPS-Modellen. Zur Standardausstattung gehören etwa ein 13-Zoll-Touchdisplay mit 2,5K-Auflösung (bis 120 Hz), eine beleuchtete Tastatur, Windows Hello, vier Lautsprecher sowie Intel WiFi 7. Dell hebt explizit hervor, dass mehrere dieser Features beim Macbook Neo nicht serienmässig verfügbar seien.
Angetrieben wird das Notebook von Intel-Core-Series-3-Prozessoren. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Varianten mit Intel Core Ultra Series 3 erscheinen. Die maximale Ausstattung umfasst bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 1 TB SSD-Speicher. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 17 Stunden Videostreaming an. Zur Verfügbarkeit oder Preisen in der Schweiz gibt es noch keine Informationen.
Acer positioniert sein Modell Swift Air 14, das im Rahmen der Computex nbst zahlreichen weiteren Modellen vorgestellt wurde, zwar nicht namentlich gegen das Macbook Neo. Es bewegt sich mit US-Preisen ab 700 Dollar und bezüglich Specs aber ebenfalls in einem ähnlichen Umfeld.
Das Gerät wiegt 1,19 Kilogramm, ist knapp 13 Millimeter dünn und verfügt über ein Aluminiumgehäuse. Es richtet sich laut Hersteller an Anwender in Alltag, Studium und Beruf. Im Inneren arbeiten Intel-Core-Series-3-Prozessoren mit einer dedizierten NPU für KI-Anwendungen. Die Plattform erreicht laut Acer
bis zu 40 TOPS, die NPU bis zu 17 TOPS.
Das Swift Air 14 verfügt weiter über ein 14 Zoll grosses WUXGA-Display im 16:10-Format mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Für Videokonferenzen stehen eine Full-HD-IR-Kamera mit Windows-Hello-Unterstützung bereit. Zur Ausstattung gehören zudem zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein USB-A-Port, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Der Akku soll beim Webbrowsing eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden ermöglichen. Das Swift Air 14 soll im dritten Quartal 2026 in den Handel kommen. Preise für die Schweiz hat Acer noch nicht bekannt gegeben.
(mw)