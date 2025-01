CES: Dell wirft seine Namensgebung über Bord

XPS, Inspiron, Latitude, Precision oder Optiplex waren Produktnamen, die Dell-Kunden über Jahre und Jahrzehnte begleiteten. Doch diese Namen verschwinden nun. Wie Dell Technologies im Rahmen des CES in las Vegas angekündigt hat, ersetzt man die bisherige Produktnamensgebung durch ein einfacheres Namensschema. So wird es in Zukunft nur noch drei wesentliche Produktlinien geben: Dell , Dell Pro und Dell Pro Max.Hinter dem Namen Dell sollen sich Produkte verbergen, die für das Consumer-Segment entworfen wurden. Dell Pro soll für Produkte stehen, die für Unternehmenskunden ausgerichtet sind, und Dell Pro Max für Produkte mit höchster Performance – Workstations beispielsweise. Die Bezeichnungen Dell und Dell Pro sollen nicht nur für Rechner, sondern auch für Displays, Zubehör und Services zum Einsatz kommen.Die drei Hauptbrands werden dann aber weiter kategorisiert, und zwar durch die Namenszusätze Base, Plus und Premium. Diese stehen im Wesentlichen für Low-end-, Mid-Range- und High-end-Hardware. Daraus können sich also beispielsweise Namen wie Dell Pro Max Plus oder Dell Pro 13 Premium ergeben.Bestehende Produkte mit den alten Namensbezeichnungen sollen weiterhin unter diesen vermarktet und verkauft werden. (mw)