cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
ICT-Grundausbildung in der Schweiz wird revidiert
Quelle: Depositphotos

ICT-Grundausbildung in der Schweiz wird revidiert

Die Ausbilcung zum Beruf ICT-Fachfrau/-mann EFZ wurde überarbeitet, um die Grundausbildung an die Bedürfnisse der Wirtschaft auszurichten. Ab März können sich Lehrbetriebe in regionalen Implementierungsveranstaltungen informieren.
30. Januar 2026

     

Seit Anfang Jahr gelten für Lehrlinge, die den Beruf ICT-Fachfrau/-mann EFZ ergreifen wollen, eine neue Bildungsverordnung wie auch ein neuer Bildungsplan. Mit der vom Verband ICT-Berufsbildung Schweiz durchgeführten Überarbeitung der 2018 eingeführten Grundausbildung will man sie "an den aktuellen und künftigen Bedürfnissen von Wirtschaft und Verwaltung ausrichten", wie es in einer Mitteilung heisst. Damit wurde die 3-jährige Ausbildung erstmals der obligatorischen 5-Jahres-Überprüfung unterzogen.

Mit den Anpassungen werden die Kompetenzen zur Umsetzung von Sicherheitsstandards, zur Sensibilisierung der Benutzer/innen zum Datenschutz sowie zur systematischen Automatisierung von ICT-Prozessen verankert. Dazu wird Englisch neu in Sprachmodulen vermittelt, wobei Sprache und Fachinhalt im Kontext der Handlungskompetenz kombiniert werden. Ausserdem wurde der Umfang der vorgegebenen praktischen Arbeit (VPA) auf 6 Stunden reduziert und mit einem Fachgespräch ergänzt.


Lehrbetriebe können sich ab kommendem März bei regionalen Implementierungsveranstaltungen, die durch die kantonalen Amtsstellen durchgeführt werden, im Detail über die Neuerungen informieren. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Alain Gut übernimmt Präsidium von ICT-Berufsbildung Schweiz

 7. Dezember 2025 - Die Vereinsversammlung von ICT-Berufsbildung Schweiz hat Dr. Alain Gut einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Andreas W. Kaelin, der den Verband seit 2010 geleitet und massgeblich geprägt hat.

Informatiklehre: Kosten übersteigen Nutzen

 18. November 2025 - Eine Erhebung der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung EHB zeigt, dass die Kosten, einen Informatiker oder eine Informatikerin auszubilden, den Nutzen übersteigen. Gründe, Lehrlinge auszubilden, gibt es trotzdem.

Bedarfsprognose 2033: Es braucht (noch mehr) ICT-Lehrstellen

22. September 2025 - Die Bedarfsprognose zur ICT-Fachkräftesituation von ICT-Berufsbildung Schweiz für 2033 legt die ernüchternden Fortschritte offen, was die Schaffung neuer ICT-Lehrstellen betrifft. Gleichzeitig steigt der Bedarf für künftige Fachkräfte.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER