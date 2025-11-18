Informatiklehre: Kosten übersteigen Nutzen

Die Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung EHB hat zum bereits fünften Mal eine Kosten-Nutzen-Erhebung der beruflichen Grundbildung aus Sicht von Unternehmen erstellt, und dabei auch die Ausbildung zur Informatikerin respektive zum Informatiker EFZ untersucht. Als eine der wenigen Berufsgattungen übersteigen bei der Informatiklehre aus rein monetärer Sicht die Kosten den Nutzen.Konkret: Die Auswertung der Daten von 107 Lehrbetrieben mit 551 Lernenden zeigt, dass die Bruttokosten bei der Ausbildung zum Informatiker EFZ über vier Jahre im Durchschnitt bei 118'790 Franken liegen. Dem stehen produktive Leistungen der Lernenden in Höhe von 116'530 Franken gegenüber. Daraus ergeben sich durchschnittliche Nettokosten von 2260 Franken pro Lehrverhältnis.Ein Grossteil der Bruttokosten entfällt auf Löhne und Ausbildungspersonal. Die Lehrlingslöhne steigen im Verlauf der Ausbildung von 630 Franken im ersten auf 1400 Franken im vierten Lehrjahr. Der Aufwand für Ausbildnerinnen und Ausbildner von durchschnittlich 5,6 Stunden im ersten Lehrjahr sinkt im vierten Lehrjahr auf durchschnittlich vier Stunden pro Woche. Die produktive Arbeitszeit nimmt im Verlauf der Ausbildung deutlich zu.Die produktiven Tätigkeiten, die sonst von Fachkräften erledigt werden müssten, machen im ersten Lehrjahr nur 22 Prozent der Zeit am betrieblichen Arbeitsplatz aus, steigen bis im vierten Lehrjahr dann auf 72 Prozent. Der Leistungsgrad gegenüber einer voll ausgebildeten Fachkraft liegt im vierten Lehrjahr bei 71 Prozent, gegenüber 21 Prozent im ersten Lehrjahr.