cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Alain Gut übernimmt Präsidium von ICT-Berufsbildung Schweiz
Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz

Alain Gut übernimmt Präsidium von ICT-Berufsbildung Schweiz

Die Vereinsversammlung von ICT-Berufsbildung Schweiz hat Dr. Alain Gut einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Andreas W. Kaelin, der den Verband seit 2010 geleitet und massgeblich geprägt hat.
5. Dezember 2025

     

Alain Gut wird Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz. Die Vereinsversammlung von ICT-Berufsbildung Schweiz hat Gut einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt in dieser Funktion auf Andreas W. Kaelin, der den Verband seit seiner Gründung im Jahr 2010 präsidierte und dessen Rücktritt bereits im Frühling angekündigt wurde.

Gut ist seit der Gründung von ICT-Berufsbildung Schweiz im Vorstand tätig und amtete zuletzt auch als Co-Vizepräsident. Der Wirtschaftsinformatiker promovierte an der Universität Zürich und ist noch bis Ende 2025 und seiner Frühpensionierung als Director Public Affairs bei IBM tätig. Laut ICT-Berufsbildung Schweiz engagiert er sich in verschiedenen Gremien zu Bildungsthemen, darunter Swico, Digitalswitzerland sowie Economiesuisse. Mit seiner Wahl will Gut den Fokus auf eine systemische Finanzierung des Verbands und den anstehenden Strategieprozess legen. "Durch meine Frühpensionierung per Ende Jahr und diese Wahl eröffnet sich mir die Möglichkeit, mich voll und ganz meinem Herzensthema, der Bildung, zu widmen", so Gut. "So schnell sich die digitale Berufswelt wandelt, so agil und vorausschauend muss unser Verband bleiben."


Mit der Wahl Guts endet die 15-jährige Amtszeit von Andreas W. Kaelin. Der Verband würdigt dessen Beitrag zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von ICT-Berufsbildung Schweiz. Unter seiner Leitung wuchs die Zahl der ICT-Lehrstellen seit 2010 von rund 7000 auf mittlerweile etwa 12'000. Zudem wurden bestehende berufliche Grundbildungen weiterentwickelt und neue Angebote geschaffen, etwa der Beruf "Entwickler/in digitales Business EFZ". In der höheren Berufsbildung entstanden unter anderem die Prüfungen für Cyber Security Specialist und AI Business Specialist. ICT-Berufsbildung Schweiz baute unter Kaelin zudem ein Kompetenzzentrum sowie eine KI-Fachstelle auf, um Verbände bei Digitalisierungsthemen zu unterstützen. "Ich bin stolz darauf, was wir in den 15 Jahren gemeinsam bewegt und erreicht haben", lässt Kaelin anlässlich seines Abschieds verlauten und wünscht seinem Nachfolger und dem Verband alles Gute. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Bedarfsprognose 2033: Es braucht (noch mehr) ICT-Lehrstellen

22. September 2025 - Die Bedarfsprognose zur ICT-Fachkräftesituation von ICT-Berufsbildung Schweiz für 2033 legt die ernüchternden Fortschritte offen, was die Schaffung neuer ICT-Lehrstellen betrifft. Gleichzeitig steigt der Bedarf für künftige Fachkräfte.

Schweiz muss bis 2033 54'400 zusätzliche ICT-Kräfte ausbilden

 19. September 2025 - Der Bedarf an ICT-Fachkräften steigt in den kommenden Jahren weiter. Das lässt sich laut dem Verband ICT-Berufsbildung Schweiz nur über zusätzliche Ausbildungsplätze abdecken.

Vier neue Vorstandsmitglieder für ICT-Berufsbildung Schweiz

 10. März 2025 - Neu im Vorstand von ICT-Berufsbildung Schweiz sind Franziska Barmettler, Eliska Vogt, Tamara Sitter und Michel Haueter. Nadja Germann und Elisabeth Christen stellten sich nicht zur Wiederwahl.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER