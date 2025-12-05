Alain Gut übernimmt Präsidium von ICT-Berufsbildung Schweiz

Alain Gut wird Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz. Die Vereinsversammlung von ICT-Berufsbildung Schweiz hat Gut einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt in dieser Funktion auf Andreas W. Kaelin, der den Verband seit seiner Gründung im Jahr 2010 präsidierte und dessen Rücktritt bereits im Frühling angekündigt wurde.Gut ist seit der Gründung von ICT-Berufsbildung Schweiz im Vorstand tätig und amtete zuletzt auch als Co-Vizepräsident. Der Wirtschaftsinformatiker promovierte an der Universität Zürich und ist noch bis Ende 2025 und seiner Frühpensionierung als Director Public Affairs bei IBM tätig. Laut ICT-Berufsbildung Schweiz engagiert er sich in verschiedenen Gremien zu Bildungsthemen, darunter Swico, Digitalswitzerland sowie Economiesuisse. Mit seiner Wahl will Gut den Fokus auf eine systemische Finanzierung des Verbands und den anstehenden Strategieprozess legen. "Durch meine Frühpensionierung per Ende Jahr und diese Wahl eröffnet sich mir die Möglichkeit, mich voll und ganz meinem Herzensthema, der Bildung, zu widmen", so Gut. "So schnell sich die digitale Berufswelt wandelt, so agil und vorausschauend muss unser Verband bleiben."Mit der Wahl Guts endet die 15-jährige Amtszeit von Andreas W. Kaelin. Der Verband würdigt dessen Beitrag zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von ICT-Berufsbildung Schweiz. Unter seiner Leitung wuchs die Zahl der ICT-Lehrstellen seit 2010 von rund 7000 auf mittlerweile etwa 12'000. Zudem wurden bestehende berufliche Grundbildungen weiterentwickelt und neue Angebote geschaffen, etwa der Beruf "Entwickler/in digitales Business EFZ". In der höheren Berufsbildung entstanden unter anderem die Prüfungen für Cyber Security Specialist und AI Business Specialist. ICT-Berufsbildung Schweiz baute unter Kaelin zudem ein Kompetenzzentrum sowie eine KI-Fachstelle auf, um Verbände bei Digitalisierungsthemen zu unterstützen. "Ich bin stolz darauf, was wir in den 15 Jahren gemeinsam bewegt und erreicht haben", lässt Kaelin anlässlich seines Abschieds verlauten und wünscht seinem Nachfolger und dem Verband alles Gute. (mw)