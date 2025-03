Vier neue Vorstandsmitglieder für ICT-Berufsbildung Schweiz

Der Branchenverband ICT-Berufsbildung Schweiz hat an seiner kürzlichen Vereinsversammlung vier neue Vorstandsmitglieder gewählt. Mit den Ergänzungen im Vorstand sei der Verband bestens für die Zukunft aufgestellt, teilt die Organisation mit. Neu hinzugekommen sind demnach Franziska Barmettler (CEO, Digitalswitzerland), Eliska Vogt (Head Junior Talent Switzerland & Talent Development Account Manager Personal and Corporate Banking, UBS), Tamara Sitter (Leiterin höhere Berufsbildung, VSE) und Michel Haueter, Agile Coach Next Generatio und Stv. Head of Next Generation, Swisscom).Aus dem Vorstand ausgetreten sind Nadja Germann (VSE) und Elisabeth Christen (UBS). Christen war als Vertreterin von Credit Suisse seit der Vereinsgründung im Jahr 2010 im Vorstand aktiv. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder, die wieder angetreten sind, wurden von der Vereinsversammlung wieder gewählt. Dies gilt auch für Andreas W. Kaelin, den Präsidenten der ersten Stunde, den Verband bereits seit 15 Jahren leitet. Er steht noch bis Ende 2025 zur Verfügung und betont: "Mit dem neu aufgestellten Vorstand sind wir hervorragend gerüstet, um unseren Verband in den kommenden Jahren strategisch weiterzuentwickeln und die Wirtschaft in ICT-Bildungsfragen kompetent zu vertreten."Für Kaelins Nachfolge soll eine Findungskommission unter Leitung des Co-Vizepräsidenten Carlo Pirola (Präsident von ICT Berufsbildung Aargau) sorgen. Neben Carlo Pirola amtet seit Dezember 2024 Alain Gut (Director Public Affairs, IBM) als Co-Vizepräsident. (ubi)