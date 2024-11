ZHAW wird Hochschulpartnerin von ICT-Berufsbildung Schweiz

Die ZHAW School of Management and Law (SML) und der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz haben eine neue Hochschulpartnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit sei die Optimierung von Bildungsangeboten und -wegen im ICT-Bereich, um den Übergang von der beruflichen Grundbildung zur Tertiärstufe weiter zu verbessern.Die Partnerschaft unterstreiche die Bedeutung der Berufsbildung als wichtige Zulieferung für Schweizer Hochschulen, heisst es seitens ICT-Berufsbildung Schweiz. Laut dem Verband entscheiden sich sechs von zehn Lernenden eines ICT-Berufs innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss ihrer Lehre für eine Weiterbildung auf Tertiärstufe. "Die Kooperation soll die praxisorientierte Ausbildung im ICT-Berufsumfeld stärken und innovative Bildungsansätze fördern, um der wachsenden Nachfrage nach qualifizierten ICT-Fachkräften in der Schweiz gerecht zu werden", so Dietmar Eglseder, Leiter Höhere Berufsbildung bei ICT-Berufsbildung Schweiz.Neben der ZHAW zählen bereits die Fachhochschule Nordwestschweiz, die Fachhochschule Graubünden, die Fernfachhochschule Schweiz, die Hochschule Luzern sowie die Ostschweizer Fachhochschule OST zu den Hochschulpartnern von ICT-Berufsbildung Schweiz. (mw)