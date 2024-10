ICTskills: ICT-Berufsbildung Schweiz spannt mit Swico zusammen

In weniger als einem Jahr, vom 17. bis 21. September 2025, werden in Bern die SwissSkills 2025 stattfinden. An der vierten Ausgabe der Veranstaltung werden 150 Berufe vorgestellt und die besten Lernenden in über 95 Berufsmeisterschaften antreten. Teil der Schweizer Berufsmeisterschaften werden auch die ICTskills2025 sein, und für diese kann ICT-Berufsbildung Schweiz nun einen neuen Partner vermelden – den Wirtschaftsverband Swico . Swico wird im kommenden Jahr als Co-Projektträger der ICTskills2025 auftreten.Serge Frech, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz, erklärt zur neuen Partnerschaft: "Für ICT-Berufsbildung Schweiz sind die ICTskills eine intensive, aber äusserst spannende Aufgabe. Wir sind deshalb sehr dankbar für die neue Co-Projektträgerschaft mit Swico und die Unterstützung unserer weiteren Partner. Zusammen können wir die ICTskills2025 publikumswirksam innerhalb der grössten Berufsschau der Schweiz durchführen und zukunftsorientierte ICT-Berufe erlebbar machen."An den ICTskills2025 sollen über 100 junge ICT-Nachwuchsfachkräfte in den fünf Disziplinen Mediamatik, Cybersecurity, Cloud Computing, IT Software Solutions for Business sowie Web Technologies antreten. Die Teilnehmenden qualifizieren sich über die ICT-Regionalmeisterschaften 2024 und 2025. Die besten von ihnen haben die Chance, für die WorldSkills 2026 in Shanghai ausgewählt zu werden und den Weltmeistertitel zu erringen. (mw)