Millionen Spotify-Tracks via Torrent veröffentlicht
Quelle: Depositphotos

Auf Annas Archive sind 6 TB an Songs von Spotify veröffentlicht worden. Die knapp 3 Millionen Tracks werden nun via Torrent verteilt. Millionen weiterer Songs könnten folgen.
12. Februar 2026

     

Annas Archive, als Schattenbibliothek bezeichnet und bislang vor allem für die Veröffentlichung von Büchern und anderen Publikationen bekannt, hat 2,8 Millionen Spotify-Tracks veröffentlicht. Das berichtet "Torrentfreak". Die Songs sind Teil einer 300 Terabyte grossen Datenbank, die Annas Archive vergangenes Jahr bei Spotify heruntergeladen hatte. "We backed up Spotify", meldete Annas Archive damals. Die 300 TB Daten entsprechen rund 86 Millionen Songs, die zwar "nur" rund 37 des gesamten Spotify-Katalogs entsprechen, aber für 99,6 Prozent aller Streams verantwortlich sind.

Die nun veröffentlichten Tracks sind rund 6 TB gross und werden mittels 47 Torrents verteilt. Die Songs sind nicht in Klarnamen, sondern verschlüsselt beschriftet, und müssen offenbar mittels einer 29 GB grossen Metadatei abgeglichen werden.


Mit der Veröffentlichung lehn sich Annas Archive gegen eine Verfügung eines US-Gerichts vom Januar auf. Dieses hatte auf Verlangen von Spotify und Musiklabels die Veröffentlichung der Daten untersagt. Annas Archive soll nun planen, schrittweise auch die restlichen Daten zu veröffentlichen. (mw)


