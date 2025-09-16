cnt
Spotify erweitert Funktionen für Gratis-Nutzer
Quelle: Spotify

Spotify erweitert Funktionen für Gratis-Nutzer

Neu können auch Spotify-Nutzer ohne Abo direkt einen Song auswählen und abspielen. Zudem ist es nun auch in der Free-Version möglich, Playlisten zu erstellen.
16. September 2025

     

Spotify hat neue Funktionen für Nutzer der Gratis-Version seines Streamingdienstes freigeschaltet. Wichtigste Neuerung: Songs können nun auch direkt gesucht und abgespielt werden, ohne dass Einschränkungen bestehen. Auch geteilte Inhalte von Freunden oder von Künstlern in sozialen Netzwerken lassen sich sofort anhören. Das war bis anhin mit der werbefinanzierten Version von Spotify nicht möglich.

Verbessert wurde aber auch der Umgang mit Playlists. Gratis-Nutzer können eigene Playlists einfacher erstellen, personalisierte Vorschläge erhalten und Cover individuell gestalten. Zudem führt Spotify mit der sogenannten Daylist eine dynamische Playlist ein, die sich nach Tageszeit und Hörgewohnheiten richtet und regelmässig automatisch aktualisiert wird. Und nicht zuletzt lassen sich in der Free-Version nun Liedtexte während des Abspielens in Echtzeit anzeigen.


Die neuen Funktionen werden weltweit ausgerollt und sind für iOS- wie auch Android-Nutzer verfügbar. (mw)


