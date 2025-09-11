Spotify führt Lossless-Audio ein - ohne Zusatzkosten

Spotify hat mit der Einführung von Lossless-Audio für Premium-Nutzer begonnen. Die neue Funktion ermöglicht das Abspielen von Musik in bis zu 24-bit/44,1 kHz FLAC-Qualität – und das ohne zusätzliche Kosten.
Abonnenten werden innerhalb der App benachrichtigt, sobald ihnen die Funktion zur Verfügung steht. Die Einstellung muss auf jedem Gerät manuell aktiviert werden. Spotify
weist darauf hin, dass verlustfreies Streaming grössere Audiodateien umfasst und sich dadurch Ladezeiten leicht verlängern können. Eine stabile WLAN-Verbindung sowie kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher werden empfohlen, da Bluetooth nicht genügend Bandbreite für verlustfreies Audio bietet. Mehr Informationen liefert Spotify an dieser Stelle
.
Das neue Feature wird derzeit schrittweise in über 50 Märkten ausgerollt. User in Ländern wie Deutschland, Österreich sowie einigen weiteren europäischen Staaten, in den USA oder in Japan haben bereits Zugang erhalten. Die Schweiz wird nicht explizit genannt, dürfte über kurz oder lang wohl aber auch in den Genuss der verbesserten Audio-Qualität kommen.
(mw)