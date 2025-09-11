cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Spotify führt Lossless-Audio ein - ohne Zusatzkosten
Quelle: Depositphotos

Spotify führt Lossless-Audio ein - ohne Zusatzkosten

Spotify hat damit begonnen, Lossless-Audio für seine bezahlenden Kunden einzuführen. Mehrkosten bringt die neue Funktion keine mit sich.
11. September 2025

     

Spotify hat mit der Einführung von Lossless-Audio für Premium-Nutzer begonnen. Die neue Funktion ermöglicht das Abspielen von Musik in bis zu 24-bit/44,1 kHz FLAC-Qualität – und das ohne zusätzliche Kosten.

Abonnenten werden innerhalb der App benachrichtigt, sobald ihnen die Funktion zur Verfügung steht. Die Einstellung muss auf jedem Gerät manuell aktiviert werden. Spotify weist darauf hin, dass verlustfreies Streaming grössere Audiodateien umfasst und sich dadurch Ladezeiten leicht verlängern können. Eine stabile WLAN-Verbindung sowie kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher werden empfohlen, da Bluetooth nicht genügend Bandbreite für verlustfreies Audio bietet. Mehr Informationen liefert Spotify an dieser Stelle.


Das neue Feature wird derzeit schrittweise in über 50 Märkten ausgerollt. User in Ländern wie Deutschland, Österreich sowie einigen weiteren europäischen Staaten, in den USA oder in Japan haben bereits Zugang erhalten. Die Schweiz wird nicht explizit genannt, dürfte über kurz oder lang wohl aber auch in den Genuss der verbesserten Audio-Qualität kommen. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Spotify Premium wird ab September 2025 teurer

 5. August 2025 - Der bekannte Musikstreamingdienst Spotify will mehr Geld von seinen Nutzern und erhöht den monatlichen Preis für das Premium-Individual-Abo per September 2025 in verschiedenen Märkten rund um den Globus um 9 Prozent.

Spotify baut Hörbuchangebot in der Schweiz aus

 16. April 2025 - Spotify hat sein Hörbuchangebot im deutschsprachigen Raum und damit auch in der Schweiz deutlich ausgebaut. Neu sollen Nutzer Zugriff auf 350'000 Titel haben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER