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Whatsapp bringt Noise Cancellation für Audio- und Videocalls
Quelle: Depositphotos

Whatsapp bringt Noise Cancellation für Audio- und Videocalls

Aktuell in der neuesten Beta für einige Tester der Android-Version möglich, bietet Whatsapp in Zukunft aktive Geräuschunterdrückung sowohl für Sprach- als auch für Videoanrufe.
8. April 2026

     

Mit der neuesten Beta 2.26.14.1. für Android führt Whatsapp ein nützliches neues Feature ein. Wie "Wabetainfo" festgestellt hat, können einige Betatester aktive Geräuschunterdrückung für Sprach- und Videoanrufe aktivieren. Dabei werden Hintergrundgeräusche automatisch weggefiltert, sodass die eigentliche Konversation deutlicher zu verstehen ist. Die Noise Cancellation funktioniert demnach in Echtzeit durch Analyse der Frequenzen und Eliminierung des geräuschartigen Anteils direkt in der App und deckt Verkehrsgeräusche, Wind oder Geräusche in Umgebungen mit vielen Menschen ab.


In den kommenden Wochen soll die neue Möglichkeit für weitere User ausgerollt werden. Whatsapp Beta für Android 2.26.14.1 ist im Google Play Store verfügbar. Die Geräuschunterdrückung lässt sich im Anrufmenü je nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren. Idealerweise sollte sie auf beiden Seiten eines Calls eingeschaltet werden, damit beide Kommunikationspartner eine geräuscharme Verbindung nutzen können. (ubi)
(Quelle: Wabetainfo)
(Quelle: Depositphotos)


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