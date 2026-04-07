cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Neue Einstellungsseite für Insider Builds in Windows 11
Quelle: Microsoft

Neue Einstellungsseite für Insider Builds in Windows 11

In Zukunft erhalten Insider Builds von Windows 11 in den Systemeinstellungen eine spezielle Seite, auf der sich experimentelle Features freischalten oder deaktivieren lassen. Bisher mussten dafür Tools von Drittanbietern genutzt werden.
7. April 2026

     

Mit dem Versprechen für eine bessere Qualität von Windows ("Swiss IT Magazine" berichtete) hat sich Microsoft auch dazu verpflichtet, das Insider-Programm zu verbessern. In Zukunft erhalten Insider Builds von Windows 11 in den Einstellungen die neue Seite "Feature Flags", auf der sich experimentelle neue Funktionen gezielt aktivieren oder deaktivieren lassen. Einen ersten Hinweis darauf hat X-User @phantomofearth in Build 26300.8155 entdeckt.


Insider haben sich in der Vergangenheit des Öfteren darüber beklagt, dass solche Experimentalfunktionen nur kompliziert oder mit deutlicher Verzögerung aktiviert werden konnten: Bisher hat Microsoft neue Funktionen via CFR (Controlled Feature Rollout) gestaffelt verteilt, was für die allgemeine Verfügbarkeit durchaus Sinn ergibt, denn auf die gleiche Weise können problematische Features auch wieder zurückgezogen werden. Im Insider-Programm ist CFR hingegen eher hinderlich, weil Teilnehmer Neuerungen möglichst sofort testen möchten. Dazu war in der Vergangenheit jeweils ein Rückgriff auf Drittanbietertools wie Vivetool und der Rückgriff auf die Kommandozeile erforderlich. Neu soll sich dies gemäss dem X-Post ändern. Die neue Einstellungs-Seite ist im genannten Build allerdings zwar bereits zu sehen, aber noch nicht aktiv nutzbar. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 erweitert den Task Manager

 2. April 2026 - Microsoft hat den Insider Preview Build 26300.8142 für Windows 11 im Dev Channel veröffentlicht. Die Vorabversion bringt vor allem zusätzliche Informationen im Task Manager sowie weitere Anpassungen beim Administratorenschutz, beim Touchpad und in den Druckeinstellungen.

Neue Insider Builds von Windows 11 mit neuen Features

 10. Februar 2026 - Überraschend erschienene Updates für Windows Insider im Dev und Beta Channel bringen neue Emojis, verfeinerte Einstellungen für die Webcam und einige Detailverbesserungen.

Sysmon in Insider-Builds von Windows 11 verfügbar

 6. Februar 2026 - Wie vergangenes Jahr angekündigt, hat Microsoft das Diagnose-Werkzeug Sysmon erstmals in Preview-Versionen von Windows 11 implementiert, die derzeit den Teilnehmern am Insider-Programm zur Verfügung gestellt werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER