Windows 11 erweitert den Task Manager

Im Dev Channel von Windows 11 steht mit Build 26300.8142 eine neue Vorabversion mit mehreren Anpassungen bereit. Wie Microsoft
mitteilt, gehören dazu unter anderem Erweiterungen für den Task Manager, neue Optionen in den Einstellungen und eine Korrektur bei der Barrierefreiheit.
Am deutlichsten fällt der Ausbau des Task Managers aus. Auf PCs mit einer NPU, also einer spezialisierten Recheneinheit für KI-Aufgaben, zeigt das Werkzeug künftig genauer, wie stark diese Hardware genutzt wird. Dazu kommen zusätzliche Angaben zur Speicherbelegung der NPU. Ausserdem führt Microsoft eine Spalte ein, die sichtbar macht, welche Apps in einer isolierten Sicherheitsumgebung laufen.
Auch an anderen Stellen schraubt der Hersteller am System. Der Administratorenschutz kann künftig direkt in den Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit aktiviert werden, danach ist ein Neustart nötig. Bei bestimmten Touchpads lässt sich zudem festlegen, wie gross der Bereich unten rechts für einen Rechtsklick sein soll. In den Druckeinstellungen kennzeichnet ein Symbol neu, wenn ein Drucker den geschützten Druckmodus von Windows unterstützt.
Bei der Barrierefreiheit behebt Microsoft nach eigenen Angaben zudem einen Fehler, der in den letzten Vorabversionen die Nutzung von Braille (Blindenschrift) beeinträchtigt hatte. Weitere Einzelheiten zu allen Änderungen führt der Hersteller in den Release Notes
auf.
(dow)