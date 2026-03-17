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Microsoft liefert Hotpatch-Update gegen Bluetooth-Probleme
Quelle: Pixabay/geralt

Microsoft liefert Hotpatch-Update gegen Bluetooth-Probleme

Mit dem ausserplanmässigen Update KB5084897 korrigiert Microsoft ein Bluetooth-Problem, das auf Windows-11-Enterprise-Systemen mit aktiviertem Hotpatching auftritt: Bluetooth-Geräte sind in der Verbindungsliste nicht mehr sichtbar.
17. März 2026

     

Nach der Installation der Updates vom März-Patchday scheint es auf gewissen Systemen Probleme mit Bluetooth zu geben. Um diese zu beseitigen, hat Microsoft ein ausserplanmässiges Update angekündigt. Betroffen sind Systeme mit Windows 11 Enterprise LTSC 2024, auf denen Hotpatching aktiviert ist. Es kann vorkommen, dass Bluetooth-Geräte auf solchen Systemen nicht mehr erscheinen, weder in der Settings App noch in den Quick Settings im System Tray. Weiter ist es unter Umständen nicht möglich, neue Bluetooth-Geräte zu paaren – sie werden in der Liste möglicher Verbindungen schlicht nicht angezeigt.


Das Out-of-Band Update trägt die Bezeichnung KB5084897 und ist ausschliesslich für Hotpatch-fähige Geräte verfügbar, verkündet Microsoft in einer Supportmitteilung. Für Geräte, die ihre Updates auf dem Standardweg erhalten, sei keine Aktion erforderlich. KB5084897 ist ein kumulatives Update, das alle Verbesserungen des Hotpatch-Updates vom März sowie die Korrektur des Bluetooth-Problems enthält. Es wird installiert und aktiviert, ohne dass das Gerät dazu neu gestartet werden muss. (ubi)


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