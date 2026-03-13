cnt
Windows-Preview unterstützt Monitore mit über 1000Hz
Quelle: Depositphotos

Windows-Preview unterstützt Monitore mit über 1000Hz

Ein neues Vorschau-Update ermöglicht, dass Windows 11 Bildschirme mit Bildwiederholfrequenzen von über 1000Hz unterstützt. Daneben liefert das Update diverse weitere Neuerungen und Verbesserungen.
13. März 2026

     

Microsoft hat für die Teilnehmer des Insider-Programms im Release Preview Channel das Update KB5079387 veröffentlicht, das für die Windows-11-Versionen 24H2 und 25H2 bereitgestellt wird. Das Update bringt diverse Neuerungen und sorgt ausserdem dafür, dass Bildschirme mit extrem hohen Bildwiederholfrequenzen von über 1000Hz unterstützt werden. Eine weitere Neuerung sorgt dafür, dass beim Anschluss von Monitoren über eine native USB4-Verbindung der Controller im Ruhezustand in einen sparsameren Modus übergeht, wodurch der Akku zusätzlich geschont wird.


Weitere Neuerungen betreffen die Sprachausgabe, die nun durch Zusammenspiel mit dem KI-Assistenten Copilot auf Copilot+-PCs bessere Bildbeschreibungen liefern soll. Dazu können User die Sicherheitsfunktion Smart App Control jetzt selbst ein- und ausschalten. Ausserdem soll im File Explorer die Freigabe von blockierten Downloads aus dem Internet verlässlicher funktionieren. Eine vollständige Liste aller Neuerungen und Korrekturen stellt Microsoft via Release Notes zur Verfügung. (rd)


