Update repariert System-Wiederherstellung in Windows 10

Microsoft hat ein Update mit der Kennung KB5075039 für Windows-10-Systeme veröffentlicht, das die System-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) repariert, so ein Bericht
von "Bleeping Computer". Im vergangenen Oktober bestätigte Microsoft
, dass das kurz zuvor veröffentlichte Update KB5066835 Störungen bei USB-Eingabegeräten wie auch bei der Windows Wiederherstellungsgumgebung (WinRE) auslöst. Kurz darauf wurde dann ein weiteres Update (KB5068164) für die Windows Recovery Environment freigegeben, bei dem dann aber schnell klar wurde, dass damit ein erfolgreicher Start von WinRE verhindert wurde.
Diese Woche hat sich Microsoft nun erneut des Problems angenommen und das besagte Update KB5075039 für die Windows-10-Versionen 21H1 und 22H2 veröffentlicht. Wie es in den Hinweisen
heisst, benötigt man für die Installation 250 MB freien Speicherplatz in der Recovery-Partition. Steht dieser nicht zur Verfügung, lässt sich die Partition vergrössern, wofür Microsoft eine Anleitung
zur Verfügung stellt.
(rd)