End of Support für drei Windows-Versionen von 2016
Quelle: Depositphotos

End of Support für drei Windows-Versionen von 2016

Windows 10 Enterprise LTSB 2016, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB und Windows Server 2016 gehen in Jahresfrist in Rente. Erweiterte Security-Updates werden verfügbar sein, empfohlen wird jedoch der Umstieg auf neuere Versionen.
25. Februar 2026

     

Das Support-Ende für drei Windows-Versionen, die im Jahr 2016 erschienen sind, steht in absehbarer Zukunft an. Betroffen sind die beiden Windows-10-Versionen Enterprise LTSB 2016 und IoT Enterprise 2016 LTSB. Dazu kommt noch Windows Server 2016. Während das End of Support (EOS) für die ersten beiden am 13. Oktober 2026 erreicht wird, endet die offizielle Unterstützung für Windows Server 2016 am 12. Januar 2027.


Wie bei den anderen veralteten Windows-Versionen bietet Microsoft auch bei diesen dreien die Extended Security Updates (ESU) an. Kunden, die nicht wechseln wollen oder können, haben damit die Möglichkeit, so einige weitere Jahre monatliche Sicherheits-Updates für ihre Betriebssysteme zu bekommen. Neue Features werden im Rahmen des ESU-Programms nicht ausgerollt. Auch bekommen Kunden mit ESU-Verträgen nur noch Support für Probleme und Fragen, die im Zusammenhang mit diesen Updates auftauchen. Kaufen lassen sich die erweiterten Sicherheits-Updates nach dem EOS noch drei Jahre lang.
Für wechselwillige Kunden empfiehlt Microsoft als Nachfolge von Windows Server 2016 nun Windows Server 2025. Unternehmen, die noch Windows 10 Enterprise 2016 LTSB im Einsatz haben, wird der Umstieg auf Windows 11 Enterprise LTSC 2024 oder, wenn ihre Geräte die Hardware-Anforderungen nicht erfüllen sollten, auf Windows 10 Enterprise LTSC 2021 empfohlen. Und wer Windows IoT Enterprise LTSB 2016 noch im Einsatz hat, solle auf Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 respektive Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 wechseln.


Weitere Details finden sich im Windows IT Pro Blog an dieser Stelle. (win)


