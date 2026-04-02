Microsoft patcht Installationsfehler nach Windows-11-März-Update

Microsoft hat ein Spezial-Update für Windows 11 veröffentlicht, um Fehler in einem im März veröffentlichten Preview-Update zu korrigieren, so eine Meldung
von "Bleeping Computer". Ende März hat der Softwareriese ein nicht sicherheitsrelevantes Preview Update mit der Kennung KB5079391 für die Windows-11-Versionen 24H2 und 25H2 veröffentlicht, das Verbesserungen bei der Funktion Smart App Control wie bei der Display-Unterstützung hätte bringen sollen. Bald zeigte sich aber, dass sich das Update nicht installieren liess und entsprechende Versuche mit Fehlermeldungen (Error Code 0x80073712) quittiert wurden. Microsoft
zog die Update-Veröffentlichung daraufhin zurück.
Das fehlerhafte Update wurde nun per 31. März unter der Kennung KB5086672 für die genannten Systeme erneut veröffentlicht. Wie der Konzern mitteilt
, ersetzt das Out-of-Band-Update alle bisherigen Updates und enthält auch alle Verbesserungen aus den Windows-Sicherheits-Updates wie auch die nicht-sicherheitsrelevanten Updates vom März.
(rd)