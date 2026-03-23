Microsoft bringt Patch für fehlerhaften Patch in Windows 11

In die Updates von Microsofts März-Patchday hat sich ein Problem eingeschlichen: "Nach der Installation der am 10. März 2026 veröffentlichten Windows-Updates (KB5079473) kann es bei einigen Microsoft-Anwendungen zu Fehlern bei der Anmeldung mit Microsoft-Konten kommen." Die betroffenen Apps, darunter Teams Free, Onedrive, Excel, Word, Edge und Copilot, können sich nicht mehr mit dem Internet verbinden – und dadurch wird die Anmeldung beim entsprechenden Microsoft-Konto verunmöglicht. Es erscheint stattdessen eine Fehlermeldung, wonach der PC nicht mit dem Internet verbunden sei. Nicht betroffen ist die Authentifizierung via Entra ID oder Azure Active Directory.
Laut dem Hersteller tritt das Problem dann auf, wenn das Gerät ein bestimmtes Stadium der Netzwerkkonnektivität erreicht, und es kann sich von selbst lösen: Es wird empfohlen, einen Neustart durchzuführen, während das Gerät mit dem Internet verbunden bleibt. Damit Windows-Nutzer nicht auf diesen Workround zurückgreifen müssen, hat Microsoft
inzwischen ein neues Out-of-Band Update
herausgegeben. Das Update zum Update nennt sich KB5085516 und sollte das Connectivity-Problem definitiv beheben.
(ubi)