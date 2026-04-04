Drei von vier Schweizern nutzen ChatGPT & Co.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz ist im Alltag von Herr und Frau Schweizer angekommen. Wie eine Studie des Vergleichsdienstes Comparis zeigt, nutzen bereits 76 Prozent der erwachsenen Bevölkerung KI-Tools wie ChatGPT. Zum Vergleich: Vor einem Jahr betrug der Anteil noch gut 62 Prozent.Die Nutzung der KI-Werkzeuge ist allerdings stark altersabhängig. Am meisten werden ChatGPT und Konsorten von jungen Usern im Alter von 18 bis 35 Jahre genutzt; hier beträgt der Anteil über 90 Prozent. Bei den 36 bis 55-jährigen sind es noch gut 81 Prozent und bei den über 56-jährigen immerhin noch 52 Prozent. Unterschiede beim Nutzungsgrad zeigen sich auch bei der Bildung: So setzten bei Anwendern mit hoher Bildung gut 82 Prozent auf ChatGPT, Gemini und Co., während der Anteil bei Usern mit niedriger oder mittlerer Bildung auf knapp 70 Prozent fällt. Die Nutzung steigt ausserdem mit der Höhe des monatlichen Einkommens. Bei den besser Verdienenden mit 8000 Franken oder mehr pro Monat sind es fast 86 Prozent, bei jenen mit Einkommen zwischen 4000 und 8000 Franken gut 76 Prozent und bei jenen mit tiefem Lohn unter 4000 Franken noch rund 56 Prozent.Wie die Studie zeigt, lösen Chatbots die klassische Websuche zunehmend ab. So nutzen die meisten Studienteilnehmer die KI-Tools für die Informationssuche im Netz; 41,6 Prozent äusserten sich in dem Sinne; vor zwei Jahren betrug der Anteil noch gut 27 Prozent. Doch auch für die Erstellung von Zusammenfassungen oder das Verfassen von Texten ist der Nutzungsanteil innert Jahresfrist von 26,6 auf 31,4 Prozent angestiegen. Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick gibt sich denn auch sicher, dass klassische Suchmaschinen, die nur Links bereitstellen, unter Druck stehen und dereinst verschwinden werden.