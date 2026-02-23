Schweiz veranstaltet nächsten KI-Gipfel 2027 in Genf

Die Schweiz wird 2027 den nächsten Weltgipfel zu Künstlicher Intelligenz in Genf organisieren. Das verkündete Bundespräsident Guy Parmelin gestern auf dem AI Impact Summit in Neu-Delhi. Der KI-Gipfel soll im ersten Halbjahr 2027 stattfinden und wird gemeinsam vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) organisiert.Geplant ist zudem eine Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wissenschaft und der Wirtschaft. Unter anderem hat der Verband Digitalswitzerland angekündigt, sich aktiv in die Planung einzubringen. Die Organisation des KI-Gipfels soll es der Schweiz ermöglichen, ihre Position im Bereich der Digitalpolitik sowie ihre Rolle als Zentrum für Innovation und Forschung im KI-Bereich zu stärken."Der AI Summit 2027 in Genf bietet eine einmalige Gelegenheit, die Schweiz als KI-Spitzenreiter zu positionieren. Wir freuen uns, den Weg für den Summit zu ebnen und Schweizer Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen, davon zu profitieren", erklärt Franziska Barmettler, CEO von Digitalswitzerland. "Mit dem AI Action Plan leisten wir einen konkreten Beitrag mit dem Ziel, die globale Position der Schweiz zu stärken und eine nationale Dynamik für die Zusammenarbeit zu schaffen."Der Bundesrat hatte bereits zuvor Interesse angemeldet, den Gipfel 2027 zu organisieren. Nun steht fest, dass die Veranstaltung nach Genf kommt. Sie hatte zuvor bereits in Grossbritannien, Südkorea und Frankreich stattgefunden und vereint hochkarätige Sprecher, die über Chancen und Risiken der Technologie referieren. (sta)