Studie zeigt klare Erwartungen an die Schweizer KI-Politik

Bei der Einschätzung der Technologien zeigen sich laut Studie verschiedene Muster. Quantencomputing verbindet hohe Begeisterung mit geringer Bedrohungswahrnehmung. Bitcoin wird dagegen deutlich skeptischer bewertet, Studienautor Philipp Bachmann führt das unter anderem auf die öffentliche Verbindung zu Kriminalität und Geldwäsche zurück. Künstliche Intelligenz und Blockchain liegen dazwischen, sie wecken Interesse, lösen aber auch Sorgen aus, besonders bei Personen, die sich wenig auskennen. Laut Bachmann gilt dabei, dass mehr Wissen mit mehr Zustimmung und einer geringeren Bedrohungswahrnehmung einhergeht, ohne dass Bedenken komplett verschwinden.Die Studie zeigt auch klare Erwartungen an die Schweizer Politik, und zwar quer durch alle Alters-, Bildungs- und Geschlechtergruppen. Die Befragten wünschen sich eine aktive Rolle des Staates, der Innovation fördert, Risiken begrenzt und die Bevölkerung schützt. Bei Künstlicher Intelligenz und Blockchain seien Schutz- und Vorsorgemassnahmen besonders gefragt, beim Quantencomputing stehe die Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stärker im Vordergrund. Möglichst wenig Regulierung findet laut Studie grundsätzlich wenig Zustimmung. (dow)