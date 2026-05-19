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Microsoft veröffentlicht eigene Server-Linux-Distribution
Quelle: Microsoft

Microsoft veröffentlicht eigene Server-Linux-Distribution

Azure Linux 4.0 positioniert Microsoft naturgemäss primär für den Einsatz in der eigenen Cloud. Bald soll aber auch eine Variante erscheinen, die sich als virtuelle Maschine im Windows Subsystem for Linux betreiben lässt.
19. Mai 2026

     

Am kürzlichen Open Source Summit North America hat Microsoft, genauer gesagt Brendan Burns, Corporate Vice President and Technical Fellow beim Redmonder Konzern, den Release seiner ersten kompletten Linux-Distribution Azure Linux 4.0 bekanntgegeben. Azure Linux, bisher auf der Azure-Plattform verfügbar und auf dieser schon länger das meisteingesetzte Betriebssystem, wird auf die Varianten Azure Container Linux und Azure Linux aufgeteilt. Letztere lässt sich bald als virtuelle Maschine mithilfe des Windows Subsystem for Linux direkt auf PCs betreiben.


Die Basis von Azure Linux 4.0 ist Fedora Linux. Azure Linux ist auf Github veröffentlicht und wie erwähnt als VM Image für den VM Host von Azure verfügbar. Microsoft plant jedoch, auch Images für das Windows Subsystem for Linux bereitzustellen. Es soll sich dabei aber nicht um ein klassisches Desktop-Linux handeln, sondern um eine vor allem für den Serverbetrieb in der Cloud geeignete Distribution ohne grafische Oberfläche – dafür gebe es keine Pläne, wie "ZDnet" von Lachlan Everson, Principal Program Manager bei Microsofts Azure Open Source Team, am Rand der Konferenz erfahren hat. (ubi)


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