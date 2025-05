Build 2025: Windows Subsystem for Linux ist neu Open Source

Das Windows Subsystem for Linux (WSL) ist per sofort Open Source verfügbar. Dies verkündete Microsoft im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Microsoft Build 2025, die derzeit (19. bis 22. Mai) stattfindet. Damit können Entwickler sich den Code fortan auf Github herunterladen und selbst Hand anlegen. Das Repository findet sich an dieser Stelle. "Wir haben gesehen, wie viel die Community zu WSL beigetragen hat, obwohl sie keinen Zugriff auf den Quellcode hatte. Wir sind gespannt, wie sich WSL entwickeln wird, jetzt, wo die Community direkt am Quellcode arbeiten kann", wie Microsoft im zugehörigen Blogbeitrag schreibt.WSL erlaubt das Ausführen von Linux-Executables auf Windows und wurde 2016 für Windows 10 lanciert. 2019 wurde dann die zweite Version – WSL 2 – vorgestellt, das neu mit einem integrierten Linux-Kernel auf Basis einer Hyper-V-Virtualisierung operiert. Und seit 2021 wurde WSL aus der Windows-Codebase entkoppelt und ist seither für Windows 11 aus dem Microsoft Store verfügbar. (win)