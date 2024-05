WSL bekommt grafische Oberfläche für Einstellungen

Microsoft hat das Windows Subsystem for Linux (WSL) stark erweitert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Wie der Konzern via Blog Post mitteilt, betreffen die Neuerungen die Speicherverwaltung ebenso wie Verbesserungen beim Networking. Bereits vergangenen September wurde die automatische Speicherfreigabe von WSL zurück nach Windows oder die Unterstützung des IPv6-Protokollls vorgestellt, was jetzt allgemein zur Verfügung gestellt wird.Neu soll WSL zudem erstmals über eine App mit grafischer Oberfläche für die Einstellungen verfügen, bis anhin mussten diese Einstellungen in einem Config-File vorgenommen werden. Laut Microsoft bietet die neue App einen Überblick über die überhaupt verfügbaren Möglichkeiten und stellt die Einstellungen nach Kategorien geordnet zur Verfügung.Weiter will man auch die Sicherheit für das WSL verbessern, indem Defender for Endpoint für WSL 2 nach einer Preview-Phase jetzt allgemein verfügbar ist. Ebenfalls neu dazugekommen ist ein Linux Intune Agent, womit sich die WSL-Einstellungen via Intune verwalten lassen. Last but not least versteht sich neue auch Microsofts Identitäts- und Zugriffsmanagement-Lösung Entra mit WSL und auch in der Dev-Home-App wird WSL neu unterstützt. (rd)