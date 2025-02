Ubuntu auf WSL benötigt keinen Microsoft Store mehr

Bei der Linux-Distributon Ubuntu dürfte es sich wohl um die meistgenutzte Distro auf Microsofts Windows Subsystem for Linux (WSL) handeln. Wie die Canonical jetzt in einem Blog-Beitrag mitteilt , ist Ubuntu neu in Microsofts tar-basierter Architektur verfügbar. Die Distribution lässt sich damit direkt ab einer tar-Datei installieren und man ist nicht mehr auf den Microsoft Store angewiesen. Wie es weiter heisst, bietet die neue Distributions-Architektur für WSL ausserdem die Möglichkeit, Images anzupassen und Installationen in grossem Umfang bereitzustellen. Dazu sind Unternehmen nun in der Lage, die Images selber zu hosten und zu bestimmen, was zur Verfügung steht. Dazu ermöglicht die native Cloud-Init-Unterstützung eine erweiterte Konfiguration und Automatisierung während des initialen Setups.Microsoft hat für alle, die Ubuntu für die Nutzung unter WSL ihren Bedürnissen anpassen wollen, eine Anleitung veröffentlicht. (rd)