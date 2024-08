Erstes Upgrade für Ubuntu 24.04 LTS veröffentlicht

Linux-Spezialist Canonical hat Ubuntu 24.04.1 zur Veröffentlichung freigegeben und liefert damit das erste Update für den im Frühjahr veröffentlichten Release 24.04 LTS. Canonical lässt jeweils einige Monate verstreichen, bis Updates für die LTS-Versionen freigegeben werden. Wie es in einem Blog-Beitrag heisst, konsolidiert das Update diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die seit dem initialen Launch im April identifiziert worden sind.Mittlerweile steht Ubuntu 24.04.1 LTS als ISO-Image in den Varinaten Desktop, Server, Cloud und Core zur Verfügung. Wer bereits die Version 22.04 LTS im Einsatz hat, kann das Update via Update Manager anstossen. Ansonsten steht die Version 24.04.1 mittlerweile auch für Ubuntu-Derivate wie Kubuntu, Lubuntu oder Xubuntu zur Verfügung. (rd)