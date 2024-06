Canonical präsentiert Real-Time-Ubuntu 24.04 LTS

Linux-Spezialist Canonical hat seine Ubuntu-Distribution in der neuen Real-Time-Version 24.04 LTS vorgestellt. Im Gegensatz zur allgemein bekannten Ubuntu-Ausführung ist die Real-Time-Version für anspruchsvolle Workloads konzipiert, bei denen die zeitkritische Verarbeitung eine Rolle spielt.So wird sichergestellt, dass Prozesse mit hoher Priorität zuerst abgearbeitet werden. Dazu werden die Antwortzeiten gegenüber dem Standard-Produkt deutlich verringert. Real-Time-Ubuntu integriert zudem den PREEMPT_RT-Patch auf AMD64 und ARM64. Durch eine Modifikation des bestehenden Kernel-Codes soll so die Vorhersagbarkeit erhöht werden. Die Real-Time-Version basiert auf dem Kernel 6.8 und bietet ausserdem optimierte Unterstützung für die Raspberry-Pi-Hardware.Die Echtzeit-Version von Ubuntu steht Unternehmenskunden mit Pro-Abo zur Verfügung. Canonical will das System hier während zwölf Jahren mit Support unterstützen. Alle anderen Nutzer dürfen Real-Time-Ubuntu auf bis zu fünf Maschinen kostenlos einsetzen, sie werden während fünf Jahren mit Bugfixes und Security-Updates unterstützt. (rd)