Ubuntu 24.10 mit neuesten Kernel und Gnome 47 erschienen

Canonical hat den neuesten Release seiner Linux-Distribution Ubuntu veröffentlicht. Die neue Version mit dem Codenamen "Oracular Oriole" verfügt über den jüngsten Linux-Kernel 6.11, womit die Kernel-Auswahlstrategie dahingehend geändert wurde, dass nun jeweils die neueste Version implementiert wird, um den Nutzern die jeweils letzten Feautures und der aktuell mögliche Hardware-Support bereitgestellt werden.Eine weitere Neuerung ist die Eingabeaufforderung für Berechtigungen, womit Anwender das Verhalten des Rechners bezüglich Datenschutz und Datensicherheit besser kontrollieren sollen. Prompting wurde in Ubuntu 20.10 jetzt als experimentelle Funktion eingeführt und muss über das Security Center aktiviert werden.Die Dektop-Version von Ubuntu 24.10 enthält neu auch den Gnome-Desktop in der Version 4.7, der neben erhöhter Stabilität auch eine Reihe an Verbesserungen bietet. Dazu wird bei Hardware mit Nvidia-Grafik neu standardmässig auf das Wayland-Protokoll gesetzt und das Open-Source-Kernelmodul Nvidia 560 kommt auf entsprechender Hardware standardmässig zum Einsatz.Weitere Neuerungen betreffen das App Center, das nun auch bei Snap-Updates den Installationsfortschritt anzeigt, oder das Ubuntu Dock, das nun ebenfalls über Updates informiert und zudem für Progressive Web Apps optimiert wurde. Alle Neuerungen im Detail hat Canonical in den Release Notes zusammengestellt.Ubuntu 24.10 steht für Desktop-PCs zum Download zur Verfügung und wird bis zum Juli 2025 mit Updates unterstützt. (rd)