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WSL 2.7.3: Keine neuen Features, aber Verbesserungen
Quelle: Microsoft

WSL 2.7.3: Keine neuen Features, aber Verbesserungen

Die neueste Ausgabe des Windows Subsystem for Linux enthält ausschliesslich Fehlerkorrekturen und Detailverbesserungen. Für neue Features muss man wohl auf Version 2.8 warten.
27. April 2026

     

Microsoft hat sein Windows Subsystem for Linux (WSL) in Version 2.7.3 veröffentlicht. Die neue Ausgabe ist primär ein Maintenance Update und bringt als solches keinerlei neuen Features. Stattdessen enthält die neue Version eine umfangreiche Liste an Fehlerkorrekturen und Detailverbesserungen, wie ein Blick auf die Release Notes auf Github zeigt. Auf Github ist allerdings ebenfalls zu sehen, das die Entwickler bereits an einer Version 2.8.x arbeiten, die im Gegensatz zu 2.7.3 jedoch erst in Form von Source Code verfügbar ist.


WSL 2.7.3 bringt unter anderem folgende Neuerungen: Das Paket Microsoft.WSL.DeviceHost wurde auf Version 1.2.14-0 aufgerüstet. Die NuGet-Pfadvalidierung in der NuGet-Stage-Pipeline wurde korrigiert, die doppelte DNS-Testabdeckung entfernt, und neu werden ARM64-Testdistributionen unterstützt. Ruft man --uninstall mit Parametern auf, erscheint neu eine Fehlermeldung, ebenso zum Admin-Schutz für Shadow-Admin-Szenarien. Beim Network-Modul virtio kehrt WSL in der neuen Version wieder zum früheren DNS-Verhalten zurück. Und durch MSI-Installer ausgelöste Neustarts während Store-Updates werden nun unterdrückt. Insgesamt hat Microsoft damit die Stabilität des WSL verbessert und an manchen Punkten zusätzliche Tests implementiert. (ubi)


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