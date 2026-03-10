cnt
Digitalswitzerland kommt mit KI-Handbuch für die Praxis
Quelle: Digitalswitzerland/SITM

Digitalswitzerland kommt mit KI-Handbuch für die Praxis

Das Schweizer KI-Handbuch, publiziert von Digitalswitzerland und der Implement Consulting Group, will Schweizer KMU vom KI-Experiment bis zum erfolgreichen Business Case begleiten und ist ab sofort kostenlos erhältlich.
10. März 2026

     

Der Hype um künstliche Intelligenz weiche zunehmend der Frage nach der konkreten Adoption, stellt Digitalswitzerland fest. Zusammen mit der Implement Consulting Group hat die Organisation deshalb das Schweizer KI-Handbuch veröffentlicht, ein praxisorientiertes Playbook zur KI-Anwendung, das sich an Führungskräfte in Schweizer Unternehmen mit Schwerpunkt auf KMU richtet. Das Buch soll Schweizer KMU vom KI-Experiment bis zum Business Case begleiten und einen konkreten Beitrag zur Umsetzung des AI Action Plans leisten.

Das Buch verfolgt einen klaren Hands-on-Ansatz und kümmert sich um die grösste Hürde der aktuellen KI-Entwicklung, wie Digitalswitzerland mitteilt: Es geht dabei um den Sprung von isolierten Pilotprojekten bis zur unternehmensweiten Skalierung. Enthalten sind konkrete Hilfestellungen, direkt anwendbare Werkzeuge, Schritt- für-Schritt-Anleitungen, Priorisierungsmatrizen und Checklisten. Der Inhalt orientiert sich an den vier Erfolgsfaktoren Use Cases, KI-Governance, Faktor Mensch und Leadership. Das Buch ist ab sofort kostenlos verfügbar.


Frank Dannacher vom Data & AI Team der Implement Consulting Group: "Das KI-Handbuch wurde spezifisch für Führungskräfte entwickelt und basiert auf den realen Erfahrungen von Schweizer Unternehmen bei der Einführung generativer KI. Die digitale Reife der Firmen ist zwar sehr unterschiedlich, aber Firmen durchlaufen bei der Implementierung oft vergleichbare Prozesse und stehen vor ähnlichen Herausforderungen." (ubi)


