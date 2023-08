Digitalswitzerland lud zur Debatte über künstliche Intelligenz

24. August 2023 - Digitalswitzerland hat den fünften Digital Gipfel Schweiz durchgeführt. Ziel war es, einen möglichst intensiven Austausch über das Thema KI in verschiedenen Bereichen zu fördern.

Damit sich Führungskräfte, Politiker und Forscher über den Stand ihrer Überlegungen zum Thema KI austauschen können, lud Digitalswitzerland Vertreter aus den genannten Bereichen zum Digital Gipfel Schweiz. Ziel des anderthalbtägigen Anlasses, der am 21. und 22. August in Zürich stattfand, war es, Impulse zur Thematik einzubringen und mitzunehmen. Unter anderem gab Thomas Schneider, Vize-Direktor des Bakom und Vorsitzender des Ausschusses für künstliche Intelligenz des Europarats einen Vortrag zum Thema "Wie neue Technologien reguliert werden können". Alex Karp, Gründer und CEO des auf Daten-Analyse spezialisierten US-Technologie-Unternehmens Palantir, beantwortete die Fragen der Teilnehmenden.Ebenfalls auf dem Programm standen Themen wie Hyper-Innovation, die Arbeitnehmerschaft der Zukunft, die Rolle der Schweiz, die geopolitischen Auswirkungen, das Schaffen von Chancen oder die Vorbereitung auf das nächste Zeitalter – alles in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, respektive dem Ansatz, wie KI diesbezüglich sinnvoll eingesetzt werden kann. Der Digital Gipfel Schweiz fand bereits zum fünften Mal statt und wurde durch die Zusammenarbeit von Ey Schweiz, Amag, Ringier und Digitalswitzerland ermöglicht. (adk)