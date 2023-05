Generalversammlung von Digitalswitzerland bestätigt Sascha Zahnd als Präsident

26. Mai 2023 - An der diesjährigen Generalversammlung der branchenunabhängigen Initiative Digitalswitzerland wurde Präsident Sascha Zahnd bestätigt und der Vorstand für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Die branchenübergreifende Initiative Digitalswitzerland zur Förderung der Digitalisierung in der Schweiz hat an seiner Generalversammlung Sascha Zahnd als Präsident bestätigt. Zahnd ist seit rund zwei Jahren als Präsident für Digitalswitzerland tätig. Daneben wurde an der Generalversammlung der Vorstand für eine einjährige Amtsperiode wiedergewählt, der sich aktuell aus den Mitgliedern Rainer Baumann, Nicole Burth, Philomena Colatrella, Marcel Dobler, Thomas Flatt, Ivo Furrer, Peter Grütter, Catrin Hinkel, René Hüsler, Marco Huwiler, Gabriela Keller, Christian Keller, Jill Kümin, Sabine Magri, Cédric Moret, Adrian Müller, Christophe Nicolas, Marcel Stalder, Anna Takihara, Marc Walder sowie Anja Wyden Guelpa zusammensetzt. Wie in der Mitteilung betont wird, sind alle Vorstandsmitglieder wie auch der Präsident ehrenamtlich für Digitalswitzerland tätig.Mit einem Dankeschön wurde derweil Yvonne Bettkober von Sascha Zahnd verabschiedet. "Ich danke Yvonne Bettkober herzlich für ihr grosses Engagement und Wünsche ihr in ihrer neuen Aufgabe als Leiterin Organisationsentwicklung und Transformation bei Volkswagen alles Gute." Bettkober hat sich aufgrund ihres Wechsels von Amazon Web Services zum Volkswagen-Konzern zurückgezogen.Im laufenden Jahr will Digitalswitzerland den Fokus darauf legen, die Sichtbarkeit der bestehenden Initiativen in der Gesellschaft zu erhöhen und die Interaktion mit den über 200 Vereinsmitgliedern und nicht-politischen Stiftungspartnern zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Regionen in der Schweiz: Sowohl für die Westschweiz, wie auch fürs Tessin sind mit Anthony Corbaz und Alessandro Marrarosa zwei zusätzliche Ansprechpartner gestartet. (rd)