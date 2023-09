Digitalisierungsnachbrenner für Berner KMU

(Quelle: Digitalswitzerland)

18. September 2023 - Im Rahmen einer Partnerschaft wollen Digitalswitzerland und der Wirtschaftsverband Berner KMU kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützen.

Digitalswitzerland und der Wirtschaftsverband Berner KMU gehen eine synergistische Partnerschaft ein, um – so die Mitteilung – "zusätzlichen Schub in die digitale Transformation der mittelständischen Unternehmen der Region" zu bringen. Denn gerade in kleineren Organisationen werde das Potenzial der Digitalisierung zwar erkannt, könne aufgrund eingeschränkter Ressourcen aber nicht in optimalem Umfang wahrgenommen werden.Dieses Problem hat Digitalswitzerland bereits zusammen mit der Wirtschaftskammer Biel-Seeland angegangen, woraus eine KMU Digital Roadmap entstanden ist. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das in einem strukturierten Prozess von der Ausgangslage über eine realistische Vorgehensweise in die digitale Zukunft von interessierten KMU führt.