cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Intel stellt neue Consumer-Prozessoren der 'Wildcat'-Serie vor
Quelle: Intel

Intel stellt neue Consumer-Prozessoren der "Wildcat"-Serie vor

Mit der Core Series 3 hat Intel neue Prozessoren für den Consumer-Bereich vorgestellt. Erste Geräte mit den neuen Chips werden schon bald von allen namhaften Herstellern erwartet.
17. April 2026

     

Mit der neuen Prozessorfamilie Intel Core Series 3 hat Intel neue CPUs für kostenbewusste Anwender vorgestellt. Die neuen Chips (Codename "Wildcat Lake") basieren wie die Reihe Core Ultra Series 3 auf dem 18A-Fertigungsprozess, verfügen aber nur über 6 Kerne, die mit Taktraten von 4,3 bis 4,8 GHz arbeiten. Die Chips verstehen sich allesamt mit DDR5-6400-Memories mit einer Maximalausstattung von 64 GB. Insgesamt umfasst die neue Prozessorreihe sechs Modelle, die zwei Thunderbolt-4-Ports, Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 6 unterstützen. Dazu hebt Intel den geringen Stromverbrauch hervor, der sich insbesondere beim täglichen Einsatz auszahlen soll. So sollen die neuen Chips 18,5 Stunden Netflix-Streaming unterstützen, während bei Office-Arbeiten eine Betriebszeit von 12,5 Stunden versprochen wird. Zudem soll beim Streamen von 4K-Youtube-Videos die Prozessorbelastung um 64 Prozent tiefer liegen gegenüber der Vorgängerfamilie.


Die neuen Consumer-Prozessoren sind per sofort verfügbar, wobei über die Preis noch nichts bekanntgegeben wurde. Bereits haben diverse Hersteller angekündigt, ihre Modelle mit den neuen Chips ausstatten zu wollen. Konkret nennt Intel Acer, Asus, Dell, HP oder Lenovo. (rd)
(Quelle: Intel)
(Quelle: Intel)


Weitere Artikel zum Thema

Intel stellt Workstation-Grafikkarten Arc Pro mit 32 GB RAM vor

 26. März 2026 - Intel hat die seit Längerem erwarteten Grafikkarten Arc Pro B70 und B65 vorgestellt, die beide auf Workstation-Anwender wie auch auf KI-Entwickler zielen.

Intels Consumer-CPUs werden teurer

 23. März 2026 - PC-Hersteller müssen bei Intel demnächst mit Preissteigerungen von mindestens 10 Prozent für CPUs rechnen. Zusammen mit den noch deutlicher gestiegenen Preisen für Speicher führt dies wohl auch zu höheren Preisen der PCs – die Rede ist von mindestens 30 Prozent in den kommenden Monaten.

Intel stellt mit Core-Ultra-Plus-Serie neue Desktop-CPUs vor

 12. März 2026 - Mit dem Core Ultra 7 270K Plus und dem Ultra 5 250K Plus hat Intel seine neuesten Desktop-Prozessoren vorgestellt, die auf Leistung getrimmt sind. Laut Hersteller sollen die neuen CPUs doppelt so viel Performance bieten wie vergleichbare AMD-Ryzen-Modelle.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER