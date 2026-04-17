Intel stellt neue Consumer-Prozessoren der 'Wildcat'-Serie vor

Mit der neuen Prozessorfamilie Intel
Core Series 3 hat Intel neue CPUs für kostenbewusste Anwender vorgestellt. Die neuen Chips (Codename "Wildcat Lake") basieren wie die Reihe Core Ultra Series 3 auf dem 18A-Fertigungsprozess, verfügen aber nur über 6 Kerne, die mit Taktraten von 4,3 bis 4,8 GHz arbeiten. Die Chips verstehen sich allesamt mit DDR5-6400-Memories mit einer Maximalausstattung von 64 GB. Insgesamt umfasst die neue Prozessorreihe sechs Modelle, die zwei Thunderbolt-4-Ports, Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 6 unterstützen. Dazu hebt Intel den geringen Stromverbrauch hervor, der sich insbesondere beim täglichen Einsatz auszahlen soll. So sollen die neuen Chips 18,5 Stunden Netflix-Streaming unterstützen, während bei Office-Arbeiten eine Betriebszeit von 12,5 Stunden versprochen wird. Zudem soll beim Streamen von 4K-Youtube-Videos die Prozessorbelastung um 64 Prozent tiefer liegen gegenüber der Vorgängerfamilie.
Die neuen Consumer-Prozessoren sind per sofort verfügbar, wobei über die Preis noch nichts bekanntgegeben wurde. Bereits haben diverse Hersteller angekündigt, ihre Modelle mit den neuen Chips ausstatten zu wollen. Konkret nennt Intel Acer, Asus, Dell, HP oder Lenovo.
(rd)