Intel stellt mit Core-Ultra-Plus-Serie neue Desktop-CPUs vor
Intel stellt mit Core-Ultra-Plus-Serie neue Desktop-CPUs vor

Mit dem Core Ultra 7 270K Plus und dem Ultra 5 250K Plus hat Intel seine neuesten Desktop-Prozessoren vorgestellt, die auf Leistung getrimmt sind. Laut Hersteller sollen die neuen CPUs doppelt so viel Performance bieten wie vergleichbare AMD-Ryzen-Modelle.
12. März 2026

     

Der Halbleiterkonzern Intel hat seine seit Längerem erwarteten Arrow-Lake-Refresh-CPUs präsentiert. Die neuen Prozessoren sind für Desktop-Rechner konzipiert, bei denen Leistung gefragt ist, und laufen unter der Serienbezeichnung Core Ultra 200S Plus.

Der Core Ultra 7 270K Plus verfügt über 24 Cores und arbeitet mit einer maximalen Taktfrequenz von 5,5 GHz. Geringfügig leistungsschwächer ist der Ultra 5 250K Plus, der mit 18 Prozessorkernen arbeitet, die bis 5,3 GHz takten. Die neuen Prozessoren verfügen damit über vier zusätzliche E-Cores gegenüber den Vorgängermodellen 265K respektive 245K und auch die Die-to-Die-Frequenz ist um bis zu 900 MHz höher. Laut Intel wird so eine um 15 Prozent höhere Gaming-Performance gegenüber der aktuellen 200er Serie erzielt. Auch behauptet der Hersteller, die Performance sei doppelt so hoch wie bei den Ryzen-CPUs des Konkurrenten AMD. Konkret sollen das 250K-Plus-Modell die Leistung des Ryzen 9600X um 103 Prozent und der 270K Plus jene des Ryzen 9700X um 92 Prozent übertreffen.


Die neue Prozessorserie versteht sich pro Modul mit bis zu 128 GB Speicher, wobei Arbeitsspeichergeschwindigkeiten bis zu 7200 MT/s ermöglicht werden, beim Vorgänger war bei 6400 Mega-Transfers pro Sekunde das Ende der Fahnenstange erreicht.

Der Verkaufsstart von Intels Core-Ultra-Plus-Serie soll am 16. März erfolgen. Für den 270K Plus müssen 299 Dollar und für den 250K Plus 199 Dollar auf den Tisch geblättert werden; für die Vorgängermodelle verlangt Intel 319 beziehungsweise ebenfalls 199 Dollar. (rd)
Weitere Artikel zum Thema

Intels Arrow-Lake-Refresh-Flaggschiff wohl gestrichen

 9. Februar 2026 - Laut einem aktuellen Bericht wird Intel den als Spitzenmodell für Desktop-PCs geplanten Arrow-Lake-Refresh-Chip Core 9 Ultra 290K Plus nicht auf den Markt bringen. Der bereits verfügbare Core Ultra 9 285K soll in dieser Funktion genügen.

Erste CPUs aus Intels Arrow-Lake-Refresh-Serie kommen im Frühjahr

 15. Januar 2026 - Unbestätigten Quellen zufolge wird Intel nach dem Launch der ersten Panther-Lake-Chips Ende Januar im März oder April die nächste Prozessorgeneration mit Codenname Arrow Lake Refresh lancieren.

CES: Intel lanciert Core Ultra 3 Series

 6. Januar 2026 - Die neueste Prozessorgeneration Core Ultra 3 von Intel verspricht hohe Leistung unter anderem bei Grafik und KI und ist auf Energieeffizienz getrimmt. Neben Modellen für PCs umfasst die Serie auch Chips für Embedded- und Edge-Anwendungen.


