Intels Arrow-Lake-Refresh-Flaggschiff wohl gestrichen
Laut einem aktuellen Bericht wird Intel den als Spitzenmodell für Desktop-PCs geplanten Arrow-Lake-Refresh-Chip Core 9 Ultra 290K Plus nicht auf den Markt bringen. Der bereits verfügbare Core Ultra 9 285K soll in dieser Funktion genügen.
9. Februar 2026

     

Intels neueste Mobilprozessoren der Panther-Lake-Generation überzeugen durch Leistung und kommen in zahlreichen an der CES im Januar gezeigten Notebooks zum Einsatz. Bei der nächsten Generation der Desktop-Prozessoren von Intel (Arrrow Lake Refresh), die auf den 23. März 2026 erwartet wird, scheint es etwas anders auszusehen. Der eigentlich als Spitzenmodell geplante Core 9 Ultra 290K Plus soll laut ungenannten Quellen nämlich gar nicht erst auf den Markt kommen, wie "Videocardz" berichtet. Intel wolle sich auf die weniger performanten Modelle konzentrieren, heisst es weiter. Dies, obwohl der Core 9 Ultra 290K Plus schon weitgehend fertig entwickelt ist und Vorabversionen bereits an Partner verteilt wurden.


Intel selbst habe die Entscheidung mit einem geänderten Fokus auf Performance-per-Watt begründet. Der Core 9 Ultra 290K Plus fällt damit weg, der Core Ultra 7 270K Plus und der Core Ultra 5 250K Plus verbleiben im Sortiment, ebenso der bereits erhältliche Core Ultra 9 285K. Sollte zu Letzterem noch der Core Ultra 9 290 K Plus hinzukommen, hätte Intel gewissermassen zwei Spitzenmodelle für Desktop-Rechner gleichzeitig auf dem Markt, was die Positionierung komplizieren würde. (ubi)


