Intels Arrow-Lake-Refresh-Flaggschiff wohl gestrichen

Intels neueste Mobilprozessoren der Panther-Lake-Generation überzeugen durch Leistung und kommen in zahlreichen an der CES im Januar gezeigten Notebooks zum Einsatz. Bei der nächsten Generation der Desktop-Prozessoren von Intel
(Arrrow Lake Refresh), die auf den 23. März 2026 erwartet wird, scheint es etwas anders auszusehen. Der eigentlich als Spitzenmodell geplante Core 9 Ultra 290K Plus soll laut ungenannten Quellen nämlich gar nicht erst auf den Markt kommen, wie "Videocardz" berichtet
. Intel wolle sich auf die weniger performanten Modelle konzentrieren, heisst es weiter. Dies, obwohl der Core 9 Ultra 290K Plus schon weitgehend fertig entwickelt ist und Vorabversionen bereits an Partner verteilt wurden.
Intel selbst habe die Entscheidung mit einem geänderten Fokus auf Performance-per-Watt begründet. Der Core 9 Ultra 290K Plus fällt damit weg, der Core Ultra 7 270K Plus und der Core Ultra 5 250K Plus verbleiben im Sortiment, ebenso der bereits erhältliche Core Ultra 9 285K. Sollte zu Letzterem noch der Core Ultra 9 290 K Plus hinzukommen, hätte Intel gewissermassen zwei Spitzenmodelle für Desktop-Rechner gleichzeitig auf dem Markt, was die Positionierung komplizieren würde.
(ubi)