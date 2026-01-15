Erste CPUs aus Intels Arrow-Lake-Refresh-Serie kommen im Frühjahr

Intel
will die einstige Führung im Prozessorbereich zurückerlangen und hat hierfür zwei neue CPU Lineups in der Pipeline. Wie "Toms Hardware" mit Bezug auf einen angeblich verlässlichen chinesischen Leaker meldet
, sollen im März oder April die beiden Chip-Reihen Core Ultra 200K Plus und 200 HS Plus (Codename Arrow Lake Refresh) lanciert werden. Spitzenmodell soll hier das Modell Core Ultra 9 290K Plus sein, wie über frühere Leaks bekannt wurde. Die CPU soll gegenüber dem aktuellen Arrow-Lake-Flaggschiff (285K) einen Performance-Zuwachs von bis zu 9 Prozent bringen. Der Prozessor kommt mit 8 Performance- und 16 Efficiency Cores, wobei erstere Taktraten bis 5,6 GHz unterstützen sollen.
Zuvor werden aber erste Chips der Panther-Lake-Serie erwartet. Für den Core Ultra 300 wurde eine Markteinführung auf den 27. Januar in Aussicht gestellt. Flaggschiff ist hier das Modell Core Ultra X9 388H, der mit bis zu 16 Kernen verfügbar ist und Taktraten bis 5,1 GHz unterstützt. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird mit Nova Lake dann eine neue Prozessorplattform inklusive neuem Sockel erwartet.
(rd)