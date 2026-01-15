cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Erste CPUs aus Intels Arrow-Lake-Refresh-Serie kommen im Frühjahr
Quelle: Depositphotos

Erste CPUs aus Intels Arrow-Lake-Refresh-Serie kommen im Frühjahr

Unbestätigten Quellen zufolge wird Intel nach dem Launch der ersten Panther-Lake-Chips Ende Januar im März oder April die nächste Prozessorgeneration mit Codenname Arrow Lake Refresh lancieren.
15. Januar 2026

     

Intel will die einstige Führung im Prozessorbereich zurückerlangen und hat hierfür zwei neue CPU Lineups in der Pipeline. Wie "Toms Hardware" mit Bezug auf einen angeblich verlässlichen chinesischen Leaker meldet, sollen im März oder April die beiden Chip-Reihen Core Ultra 200K Plus und 200 HS Plus (Codename Arrow Lake Refresh) lanciert werden. Spitzenmodell soll hier das Modell Core Ultra 9 290K Plus sein, wie über frühere Leaks bekannt wurde. Die CPU soll gegenüber dem aktuellen Arrow-Lake-Flaggschiff (285K) einen Performance-Zuwachs von bis zu 9 Prozent bringen. Der Prozessor kommt mit 8 Performance- und 16 Efficiency Cores, wobei erstere Taktraten bis 5,6 GHz unterstützen sollen.


Zuvor werden aber erste Chips der Panther-Lake-Serie erwartet. Für den Core Ultra 300 wurde eine Markteinführung auf den 27. Januar in Aussicht gestellt. Flaggschiff ist hier das Modell Core Ultra X9 388H, der mit bis zu 16 Kernen verfügbar ist und Taktraten bis 5,1 GHz unterstützt. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird mit Nova Lake dann eine neue Prozessorplattform inklusive neuem Sockel erwartet. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

CES: Intel lanciert Core Ultra 3 Series

 6. Januar 2026 - Die neueste Prozessorgeneration Core Ultra 3 von Intel verspricht hohe Leistung unter anderem bei Grafik und KI und ist auf Energieeffizienz getrimmt. Neben Modellen für PCs umfasst die Serie auch Chips für Embedded- und Edge-Anwendungen.

Intel-CPUs der 13. und 14. Generation werden spürbar teurer

 19. Oktober 2025 - Intel hat die Prozessorpreise der letzten CPU-Generationen um 10 Prozent angehoben. Mittlerweile machen sich weltweit deutlich höhere Preissteigerungen bemerkbar, auch in der Schweiz.

Intel bringt neue Client-Prozessorgeneration

 12. Oktober 2025 - Intels kommende Panther-Lake-Prozessoren werden mit einem 2-Nanometer-Fertigungsverfahren in den USA hergestellt und eignen sich speziell für die KI-Nutzung. Die Marktverfügbarkeit wurde für Januar 2026 in Aussicht gestellt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER