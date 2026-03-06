Nothing lanciert Phone (4a), (4a) Pro sowie Headphone (a)





Das Nothing Phone (4a) kommt mit einem 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 2720 x 1224 Pixeln und 30 bis 120 Hz, das bis zu 4500 Nits Hell ist. Im Innern arbeitet ein Qualcomm-Snapdragon-7s-Chip, begleitet von 8 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher. Auf der Rückseite finden sich je eine Haupt- und Periskopkamera (3,5-fach optischer Zoom) mit je 50 MP und eine Ultraweitwinkelkamera. Die Frontkamera bietet 32 MP. Der Akku fasst 5080 mAh und kann mit bis zu 50 W (sowie 7,5 W Reverse Charging) geladen werden – leider nicht kabellos. Als Betriebssystem kommt Nothing OS 4.1 zum Einsatz, das auf Android 16 basiert.





Das Pro-Modell kommt mit einem leicht grösseren Display (6,83 Zoll, 2600 x 1260 Pixel, 144 Hz), das bi zu 5000 Nits hell leuchten kann. CPU-, Speicher- und Akku-seitig gibt es kaum Unterschiede (anstatt des Snapdragon 7s ist der Snapdragon 7 verbaut), während die Hauptkamera zusätzlich einen 2-fachen optischen Zoom bietet. Im Gegensatz zum "normalen" (4a) mit seinem Metallrahmen und er Glasrückseite kommt die Pro-Version in einem Unibody-Gehäuse aus Alu. Der gehypte Smartphone-Hersteller Nothing hat sein neuestes Smartphone-Line-up vorgestellt, das aus den beiden Modellen Nothing Phone (4a) und (4a) Pro besteht. Beide kommen wieder in einem auffälligen Design mit den Nothing-typischen Glyphen auf der Rückseite, die beim Pro-Modell 137 Bildpunkte darstellen können.

Das Phone (4a) ist in Schwarz, Weiss und Pink erhältlich und kostet mit 8/128 GB Speicher 329 Franken, mit 12/256 GB 409 Franken. Verkaufsstart ist der 13. März. Die Pro-Version kommt in Schwarz, Weiss und Pink für 429 Franken (8/128 GB) respektive 12/256 GB) 499 Franken. Hier startet der Verkauf am 27. März.



Vorgestellt wurden schliesslich auch noch neue Over-Ear-Kopfhörer namens Headphone (a). Die Over-Ears fallen vor allem mit ihrem recht grossen Akku auf, der 1060 mAh fasst, was bis zu 75 Stunden Musikwiedergabe bei aktivem Noise Cancelling und bis zu 135 ohne Geräuschunterdrückung ermöglichen soll. Verkauft werden die Headphone (a) ab 13. März in Weiss, Pink und Gelb für 139 Franken. (mw)

