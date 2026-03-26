Intel stellt Workstation-Grafikkarten Arc Pro mit 32 GB RAM vor

Intel will im High-end-Grafikartenbereich ein gewichtiges Wort mitreden und hat im Rahmen des Pro Day 2026 die beiden Modelle Arc Pro B70 und B65 vorgestellt. Mit den neuen Karten zielt Intel
zum einen auf Workstation-User, zum anderen auf KI-Entwickler.
Die Karten basieren auf der neuen "Big Battlemage"-Architektur und verfügen über 32 GB Speicher mit einer Bandbreite von 608 GB/s. Die hohe Speicherausstattung wird einerseits für grosse KI-Modelle, andererseits aber auch für komplexe Texturen benötigt. Beide Karten unterstützen PCIe 5.0 wie auch DisplayPort 2.1.
Das Top-Modell B70 mit 32 Cores soll eine theoretische Rechenleistung von 22,9 TFOPS und bis zu 367 TOPS für KI-Operationen liefern. Die Leistung lässt sich zwischen 160 und 290 Watt einstellen. Bei der B65er-Karte mit 20 Kernen ist das Ende der Fahnenstange bei 197 TOPS erreicht und die Leistungsaufnahme beträgt fix 200 Watt.
Der Preis der Arc pro B70 wird mit 949 Dollar angegeben, für die Kart B65 wurde noch kein Preis genannt.
(rd)