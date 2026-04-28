Whatsapp plant eigene Backup-Cloud

Whatsapp entwickelt eine eigene Speicheroption für Chat-Backups. Wie "Wabetainfo
" berichtet, soll die Funktion Nutzern mehr Kontrolle über ihre Sicherungen geben und die Abhängigkeit von externen Cloud-Diensten verringern.
Mit der neuen Lösung sollen Nutzer künftig auswählen können, ob sie ihre Backups weiterhin bei Google
Drive oder in einer eigenen Whatsapp-Cloud speichern möchten. Für die Whatsapp-Variante sind laut dem Bericht bis zu 2 GB kostenloser Speicher vorgesehen. Noch unklar ist allerdings, ob dieses Gratis-Kontingent allen Nutzern zur Verfügung stehen wird oder nur Teil eines möglichen Whatsapp-Plus-Abos
ist.
Die Backups in der Whatsapp-Cloud sollen standardmässig Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein. Als bevorzugte Methode testet Whatsapp
laut Bericht eine Verschlüsselung per Passkey. Nutzer müssten sich damit kein separates Passwort oder keinen 64-stelligen Schlüssel merken, sondern könnten die Sicherung etwa per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Gerätesperre schützen. Alternativ sollen weiterhin ein Passwort oder ein klassischer Verschlüsselungsschlüssel möglich bleiben.
Für grössere Sicherungen prüft Whatsapp dem Bericht zufolge zudem ein kostenpflichtiges Speicherangebot. Im Raum steht ein Plan mit 50 GB für rund 0.99 Dollar. Die Angaben zu Preis, Umfang und Verfügbarkeit seien aber noch vorläufig und könnten sich bis zu einem offiziellen Start ändern.
Die Funktion befinde sich derzeit noch in Entwicklung. Whatsapp dürfte die neue Backup-Option zuerst intern und später mit ausgewählten Beta-Nutzern testen, bevor sie breiter ausgerollt wird.
(dow)