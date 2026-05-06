Apple Intelligence soll mehr KI-Modelle zulassen

Apple will seine KI-Funktionen offenbar stärker für Drittanbieter öffnen. Das schreibt "Thurrott
" mit Verweis auf einen Bericht von "Bloomberg" (Paywall
). Demnach arbeitet Apple
für kommende Versionen von iOS, iPadOS und MacOS an einem neuen Erweiterungssystem für KI-Apps. Damit könnten etwa Modelle von Google
, Anthropic oder weiteren Anbietern in Apple Intelligence eingebunden werden.
Bisher setzt Apple Intelligence auf kompatiblen iPhones, iPads und Macs vor allem auf Apples eigene Modelle. Zusätzlich lässt sich bereits ChatGPT einrichten, etwa für ausführlichere Siri-Antworten, die Schreibwerkzeuge oder zusätzliche Stile in Image Playground. Diese Einbindung muss aber separat aktiviert werden.
Das neue System soll weiter gehen. Installierte KI-Apps aus dem App Store könnten ihre generativen Funktionen künftig direkt für Apple Intelligence bereitstellen. Nutzer würden dann je nach Funktion auswählen können, welches Modell verwendet wird, etwa bei Siri, beim Schreiben von Texten oder bei der Bildgenerierung.
Laut dem Bericht testet Apple solche Integrationen intern bereits mit Google und Anthropic
. Zudem könnte im App Store eine eigene Kategorie entstehen, in der KI-Apps hervorgehoben werden, die mit dem neuen System kompatibel sind.
(dow)