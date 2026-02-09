cnt
Externe Teams-Nutzer lassen sich bald blockieren
Quelle: Depositphotos

Externe Teams-Nutzer lassen sich bald blockieren

Ab Mitte Februar 2026 können Microsoft-365-Administratoren im Defender-Portal bestimmen, welche externen Teilnehmer bei Teams mitmachen dürfen. Voraussetzung ist Microsoft 365 Defender for Office 365.
9. Februar 2026

     

Bereits am 19. Dezember 2025 hat Microsoft ein neues Feature für Microsoft Defender for Office 365 angekündigt: Administratoren können im Defender-Portal festlegen, ob externe User auf Teams zugreifen dürfen oder nicht. Eigentlich sollte die neue Möglichkeit schon ab Januar 2026 bereitstehen. Jetzt verkündet ein Update zur Meldung MC1200058 im Microsoft 365 Message Center, dass die Neuerung Mitte Februar kommt. Auch in der Microsoft 365 Roadmap wurde der Start des Rollouts entsprechend angepasst.


Konkret heisst es: "Ab Mitte Februar können Admins externe Microsoft-Teams-Nutzer über die Tenant-Allow/Block-Liste im Microsoft-Defender-Portal blockieren, den Zugang steuern und bereits bestehende Konversationen löschen." Dies gelte für Teams und Defender XDR, beinhalte Audit Logging zwecks Einhaltung der Compliance und sei auf 4000 blockierte Domains und 200 blockierte E-Mails beschränkt. Wurde ein externer Teilnehmer blockiert, kann er keine Anrufe mehr tätigen, nicht mehr an Meetings, Channels und Chats teilnehmen, und die bereits vorhandene Kommunikation wird automatisch gelöscht. (ubi)


