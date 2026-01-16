TranslateGemma ist Googles neues KI-Tool fürs Übersetzen

Google stellt mit TranslateGemma eine neue Reihe offener Übersetzungsmodelle für 55 Sprachen vor. TranslateGemma basiert auf Gemma 3 und ist laut
dem Unternehmen speziell fürs Übersetzen entwickelt. Es gibt die Modelle in den Grössen 4B, 12B und 27B, damit sie je nach Einsatz auf einem mobilen Gerät, auf einem Laptop oder in der Cloud laufen können.
Gedacht ist das Angebot vor allem für Entwickler und Forschende, die eigene Übersetzungsfunktionen bauen oder Modelle für bestimmte Sprachpaare anpassen wollen. Der Konzern schreibt, TranslateGemma könne als Grundlage dienen, um die Qualität auch in Sprachen zu verbessern, für die es weniger Trainingsdaten gibt.
Bei der Leistung hebt Google
vor allem die Effizienz hervor. In den eigenen Tests habe das 12B-Modell auf dem WMT24++-Benchmark, gemessen mit MetricX, besser abgeschnitten als ein grösseres Vergleichsmodell, und das 4B-Modell soll eine ähnliche Leistung wie ein grösseres Basismodell erreichen.
Für den Einsatz nennt das Unternehmen drei Zielbereiche. Das 4B-Modell ist für mobile Geräte und Edge gedacht, das 12B-Modell soll auf Consumer-Laptops laufen, und das 27B-Modell ist für maximale Qualität vorgesehen und könne auf einer einzelnen H100-GPU oder einer TPU in der Cloud betrieben werden.
(dow)