cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
TranslateGemma ist Googles neues KI-Tool fürs Übersetzen
Quelle: Google

TranslateGemma ist Googles neues KI-Tool fürs Übersetzen

Google hat TranslateGemma vorgestellt, eine neue Reihe offener KI-Modelle fürs Übersetzen. Die Modelle sollen 55 Sprachen abdecken und in drei Versionen für unterschiedliche Geräte verfügbar sein.
16. Januar 2026

     

Google stellt mit TranslateGemma eine neue Reihe offener Übersetzungsmodelle für 55 Sprachen vor. TranslateGemma basiert auf Gemma 3 und ist laut dem Unternehmen speziell fürs Übersetzen entwickelt. Es gibt die Modelle in den Grössen 4B, 12B und 27B, damit sie je nach Einsatz auf einem mobilen Gerät, auf einem Laptop oder in der Cloud laufen können.

Gedacht ist das Angebot vor allem für Entwickler und Forschende, die eigene Übersetzungsfunktionen bauen oder Modelle für bestimmte Sprachpaare anpassen wollen. Der Konzern schreibt, TranslateGemma könne als Grundlage dienen, um die Qualität auch in Sprachen zu verbessern, für die es weniger Trainingsdaten gibt.


Bei der Leistung hebt Google vor allem die Effizienz hervor. In den eigenen Tests habe das 12B-Modell auf dem WMT24++-Benchmark, gemessen mit MetricX, besser abgeschnitten als ein grösseres Vergleichsmodell, und das 4B-Modell soll eine ähnliche Leistung wie ein grösseres Basismodell erreichen.

Für den Einsatz nennt das Unternehmen drei Zielbereiche. Das 4B-Modell ist für mobile Geräte und Edge gedacht, das 12B-Modell soll auf Consumer-Laptops laufen, und das 27B-Modell ist für maximale Qualität vorgesehen und könne auf einer einzelnen H100-GPU oder einer TPU in der Cloud betrieben werden. (dow)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)


Weitere Artikel zum Thema

Google lanciert Gemini Personal Intelligence

 15. Januar 2026 - Mit Gemini Personal Intelligence greift die KI auf Google-Dienste wie Photos, Google Drive oder Gmail zu und kann dadurch individuellere Fragen beantworten. Vorläufig steht das neue Feature aber nur der zahlenden Klientel in den USA zur Verfügung.

Google Photos lässt Video-Abspielgeschwindigkeit wählen

 13. Januar 2026 - Zu den neuen Features, die in kommenden Versionen von Google Photos auftauchen könnten, zählt die Möglichkeit, Videos in verschiedenen Geschwindigkeiten abzuspielen.

Gmail bekommt KI-Funktionen via Gemini 3

 9. Januar 2026 - Googles Maildienst Gmail wird mit diversen KI-Funktionen ausgestattet. Vorläufig stehen die Gemini-3-basierten Features aber nur in englischer Sprache in den USA zur Verfügung.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER