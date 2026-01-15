Google lanciert Gemini Personal Intelligence

Google hat mit Personal Intelligence eines der offenbar meistgewünschten Features lanciert, wie der Konzern in einem Blog Post
bekanntgibt. Der jetzt als Beta gestartete Service verbindet Gemini mit Google
Photos, Google Drive, Gmail und anderen Google-Diensten. Standardmässig ist Personal Intelligence deaktiviert und User können explizit angeben, mit welchen Google-Diensten Personal Intelligence Verbindung aufnehmen kann. Gemini kann sodann auf die Daten zugreifen, um spezifische Anfragen zu beantworten. Dabei versucht Gemini jeweils, die gefundenen Quellen zu referenzieren, womit man darüber informiert ist, wo die Informationen im Einzelfall gefunden wurden.
Die neuen Funktionen stehen sowohl in der Webanwendung als auch in den mobilen Apps für Android und iOS zur Verfügung, inklusive allen von Gemini unterstützten Modellen. Der Rollout von Gemini Personal Intelligence hat unlängst begonnen. Allerdings wird der Zugriff vorläufig nur US-Abonnenten von Google AI pro und Google AI Ultra zur Verfügung gestellt. Mit der Zeit soll Personal Intelligence in weiteren Ländern bereitgestellt werden und auch die kostenlose Nutzung soll dereinst ermöglicht werden, wobei Google allerdings keinen konkreten Zeitplan nennt.
(rd)