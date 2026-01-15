cnt
Google lanciert Gemini Personal Intelligence
Quelle: Google

Google lanciert Gemini Personal Intelligence

Mit Gemini Personal Intelligence greift die KI auf Google-Dienste wie Photos, Google Drive oder Gmail zu und kann dadurch individuellere Fragen beantworten. Vorläufig steht das neue Feature aber nur der zahlenden Klientel in den USA zur Verfügung.
15. Januar 2026

     

Google hat mit Personal Intelligence eines der offenbar meistgewünschten Features lanciert, wie der Konzern in einem Blog Post bekanntgibt. Der jetzt als Beta gestartete Service verbindet Gemini mit Google Photos, Google Drive, Gmail und anderen Google-Diensten. Standardmässig ist Personal Intelligence deaktiviert und User können explizit angeben, mit welchen Google-Diensten Personal Intelligence Verbindung aufnehmen kann. Gemini kann sodann auf die Daten zugreifen, um spezifische Anfragen zu beantworten. Dabei versucht Gemini jeweils, die gefundenen Quellen zu referenzieren, womit man darüber informiert ist, wo die Informationen im Einzelfall gefunden wurden.


Die neuen Funktionen stehen sowohl in der Webanwendung als auch in den mobilen Apps für Android und iOS zur Verfügung, inklusive allen von Gemini unterstützten Modellen. Der Rollout von Gemini Personal Intelligence hat unlängst begonnen. Allerdings wird der Zugriff vorläufig nur US-Abonnenten von Google AI pro und Google AI Ultra zur Verfügung gestellt. Mit der Zeit soll Personal Intelligence in weiteren Ländern bereitgestellt werden und auch die kostenlose Nutzung soll dereinst ermöglicht werden, wobei Google allerdings keinen konkreten Zeitplan nennt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Gmail bekommt KI-Funktionen via Gemini 3

 9. Januar 2026 - Googles Maildienst Gmail wird mit diversen KI-Funktionen ausgestattet. Vorläufig stehen die Gemini-3-basierten Features aber nur in englischer Sprache in den USA zur Verfügung.

Gemini 3 Flash rollt für Entwickler aus

 18. Dezember 2025 - Google bringt Gemini 3 Flash für Entwickler und verspricht ein schnelleres und deutlich günstigeres KI-Modell als Gemini 3 Pro. Es soll sich besonders für Anwendungen eignen, die viele Anfragen verarbeiten müssen und dabei zuverlässig bleiben sollen.

Google Translate bekommt Echtzeit-Übersetzung auf KI-Basis

 16. Dezember 2025 - Google erweitert Google Translate um neue KI-gestützte Funktionen auf Basis von Gemini. Dazu gehören verbesserte Textübersetzungen, eine neue Live-Sprachübersetzung über Kopfhörer im Beta-Status sowie zusätzliche Features für das Lernen von Sprachen.


